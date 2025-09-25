Le Vietnam félicite Cuba pour le 65e anniversaire du Comité de défense de la révolution

Un responsable vietnamien a adressé le 25 septembre ses félicitations au Comité de défense de la révolution cubaine (CDR) à l'occasion de leur 65 e anniversaire.

Dans son message adressé à Gerardo Hernández Nordelo, membre du Comité central du Parti communiste cubain et coordinateur national des CDR, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Comité central du Front de la patrie du Vietnam (FFV), Dô Van Chiên a transmis ses meilleurs vœux à à Gerardo Hernández Nordelo et à tous les dirigeants et responsables des CDR.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné le rôle clé joué par les CDR depuis des décennies pour rassembler les Cubains de tous horizons, contribuant à la défense révolutionnaire et à la sécurité nationale du pays, tout en promouvant les initiatives de développement communautaire malgré les formidables défis liés à l'embargo.

Le peuple vietnamien et le FFV apprécient toujours la solidarité et le soutien indéfectible que Cuba a toujours apportés au Vietnam, et sont fiers du lien d'amitié privilégié entre les deux partis, les deux États et les deux peuples, nourri par le président Hô Chi Minh, le leader Fidel Castro et la génération de dirigeants et de peuples des deux côtés.

Dans un contexte d'incertitudes mondiales, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens continuent de soutenir Cuba pour saisir les opportunités et surmonter les défis du développement national.

Do Van Chien a souligné l'engagement du Vietnam à renforcer la coopération avec la CDR, notamment dans la mise en œuvre de l'accord de coopération 2023-2028, renforçant ainsi les liens bilatéraux de manière plus approfondie, plus concrète et plus efficace, au bénéfice des deux peuples.

Do Van Chien a souhaité à Gerardo Hernández Nordelo et aux autres dirigeants de la CDR une bonne santé et du succès, et a exprimé son espoir de voir la CDR se développer davantage et renforcer l'amitié et la solidarité privilégiées entre le Vietnam et Cuba.

VNA/CVN