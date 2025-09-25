icon search
Le président de l'AN et président du Conseil d'État cubain attendu au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et président du Conseil d'État cubain, Esteban Lazo Hernández, effectuera une visite officielle au Vietnam et coprésidera la deuxième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, du 30 septembre au 5 octobre.

Le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et président du Conseil d'État cubain, Esteban Lazo Hernández.
Photo : VNA/CVN

Cette visite est effectuée à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, selon le ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN

