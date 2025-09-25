Le président de l'AN et président du Conseil d'État cubain attendu au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et président du Conseil d'État cubain, Esteban Lazo Hernández, effectuera une visite officielle au Vietnam et coprésidera la deuxième session de la Commission de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, du 30 septembre au 5 octobre.