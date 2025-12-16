Les États-Unis n'ont pas encore communiqué à la Russie les propositions discutées avec l'Ukraine

Les États-Unis n'ont pas partagé avec la Russie les propositions discutées avec Kiev pour résoudre la crise ukrainienne, a déclaré lundi 15 décembre le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

>> Trump envoie son émissaire à Moscou dans l'espoir de finaliser le plan de paix en Ukraine

>> États-Unis et Ukraine s'accordent sur un cadre de sécurité

>> Nouveaux pourparlers américano-ukrainiens à Berlin

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche 14 décembre à Berlin pour s'entretenir avec une équipe de négociation américaine dirigée par l'envoyé spécial de la Maison Blanche Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner.

À l'issue de cinq heures de discussions, M. Witkoff a déclaré sur les réseaux sociaux que "de nombreux progrès" avaient été réalisés.

Cependant, la partie américaine n'a pas encore fourni à la Russie les détails de la vision présentée lors des discussions, a noté M. Peskov, ajoutant que Moscou espérait voir des propositions concrètes pour résoudre la question ukrainienne une fois les pourparlers terminés.

Plus tôt dimanche, M. Zelensky avait déclaré que l'Ukraine serait prête à renoncer à sa candidature à l'OTAN si elle recevait des garanties de sécurité de la part des États-Unis et des pays européens sur la base de l'article 5 de l'OTAN.

M. Peskov a souligné que les garanties assurant la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constituaient l'une des positions fondamentales de la Russie, qualifiant cette question de "pierre angulaire" de tout processus de règlement.

Xinhua/VNA/CVN