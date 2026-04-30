Vladimir Poutine et Donald Trump discutent par téléphone de l'Iran et de l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump se sont entretenus par téléphone mercredi 29 avril. Ils ont discuté de la récente fusillade survenue lors du gala de la presse à la Maison Blanche, de la situation en Iran et de la crise ukrainienne, a indiqué le Kremlin.

>> Trump envoie son émissaire à Moscou dans l'espoir de finaliser le plan de paix en Ukraine

>> Vladimir Poutine et Donald Trump échangent sur l'avancée des pourparlers américano-ukrainiens

>> Poutine annonce un cessez-le-feu avec l'Ukraine pour la Pâques orthodoxe

Vladimir Poutine a fermement condamné la tentative d'assassinat contre M. Trump lors du dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, insistant sur le caractère inacceptable de toute forme de violence politique, a déclaré le conseiller présidentiel russe Youri Ouchakov à l'issue de cet entretien téléphonique d'une heure et demie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Parmi les sujets d'actualité internationale abordés, les deux dirigeants ont principalement discuté de la situation en Iran et dans le Golfe persique, selon le Kremlin. Vladimir Poutine a jugé judicieuse la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu, affirmant qu'elle contribuerait à stabiliser la situation, a déclaré M. Ouchakov. Le président russe a aussi insisté sur les conséquences inévitables et extrêmement graves - non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale - qui pourraient se produire si les États-Unis et Israël recouraient à nouveau à la force, a-t-il ajouté.

La Russie reste déterminée à pleinement soutenir les efforts diplomatiques visant à résoudre pacifiquement la crise, et a formulé plusieurs propositions destinées à résoudre les différends relatifs au programme nucléaire iranien, a indiqué le conseiller présidentiel.

À cette fin, Moscou maintiendra des contacts actifs avec les représentants iraniens et les dirigeants des États du Golfe persique, ainsi qu'avec Israël et l'équipe de négociation américaine, a-t-il affirmé.

Concernant la situation en Ukraine, les deux présidents ont exprimé des avis largement similaires sur la conduite des autorités de Kiev et du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui cherchent à prolonger le conflit sous l'impulsion et avec le soutien des puissances européennes, selon le Kremlin. Vladimir Poutine a déclaré à M. Trump que Kiev recourait ouvertement à des méthodes terroristes, menant des attaques contre des installations purement civiles en territoire russe, selon son conseiller.

La Russie a remis plus de 20.000 corps de soldats décédés à l'Ukraine, a-t-il affirmé, ajoutant que l'Ukraine n'en avait restitué qu'un peu plus de 500 à la Russie depuis début 2025.

"À la demande de Donald Trump, Vladimir Poutine a décrit la situation actuelle le long de la ligne de front, où nos troupes conservent l'initiative stratégique et font reculer les positions ennemies", a déclaré M. Ouchakov.

Le président russe a informé son homologue américain que la Russie était prête à déclarer une trêve pour les commémorations du Jour de la Victoire. Donald Trump a exprimé son soutien à cette initiative, soulignant que cette fête commémorait leur "victoire commune sur le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale".

Vladimir Poutine a réaffirmé que les objectifs de son opération militaire spéciale seraient atteints quoi qu'il arrive, a précisé son conseiller. "Naturellement, la Russie préférerait que cela se fasse par la négociation, et M. Zelensky doit donc répondre favorablement aux propositions déjà bien connues qui ont été maintes fois formulées, y compris par les États-Unis", a-t-il ajouté.

M. Ouchakov a ajouté que le président américain avait insisté sur la nécessité de mettre fin aux hostilités au plus vite, ainsi que sur sa volonté de contribuer à cet effort par tous les moyens possibles. "Ses représentants autorisés maintiendront le contact avec Moscou et Kiev", a-t-il précisé.

Discutant des relations russo-américaines, les deux parties ont évoqué les vastes perspectives offertes par des projets mutuellement avantageux dans les domaines économique et énergétique.

Les deux présidents ont convenu de maintenir le contact, tant personnellement qu'au niveau de leurs conseillers et représentants.

Xinhua/VNA/CVN