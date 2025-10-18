Vietnam - Indonésie : les entreprises renforcent leur coopération économique

Un forum de réseautage d'affaires entre le Vietnam et la province de Java occidental s’est tenu le 17 octobre à Bandung, en Indonésie. L’événement a réuni des dizaines d’entreprises vietnamiennes et de partenaires locaux, dans l’une des régions les plus dynamiques du pays en matière d’exportations, d’industrie manufacturière et d’investissements.

Photo : VNA/CVN

L'événement a offert aux entreprises des deux parties l'occasion d'échanges directs, de présentation de produits compétitifs et de discussions sur les perspectives d’investissement prometteuses qu’offre Java occidental.

Le Dr. Nguyên Phuc Nam, directeur général adjoint du Département des marchés Asie - Afrique du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a souligné que l’Indonésie est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam se classe au quatrième rang parmi les partenaires de l’Indonésie dans le bloc.

À ce jour, les entreprises indonésiennes ont investi près de 700 millions de dollars au Vietnam, principalement dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie, des matériaux de construction, de la logistique et du commerce de détail.

De leur côté, les entreprises vietnamiennes s’intéressent de plus en plus au marché indonésien, notamment dans les domaines des technologies de l’information, des biens de consommation et de l’agriculture à haute valeur ajoutée.

Nguyên Phuc Nam a mis en avant l’immense potentiel de coopération entre les deux parties, estimant que la création de plateformes favorisant la mise en relation des entreprises constitue une approche efficace, en particulier dans des secteurs d’intérêt commun tels que l’agriculture, l’économie numérique, l’énergie, les industries de pointe, la pharmacie et les équipements médicaux.

Java occidental, un partenaire industriel stratégique pour le Vietnam

Ce forum devrait insuffler un nouvel élan aux entreprises vietnamiennes pour renforcer leur coopération et exploiter pleinement le vaste potentiel du marché indonésien, contribuant ainsi aux objectifs communs de l’ASEAN en matière de promotion des exportations, d’investissement et de développement industriel.

Mai Thi Kim Phung, représentante de la société Huy Van Cashew Import-Export, basée dans la province de Binh Phuoc (Sud), a indiqué que l’Indonésie représentait un marché à fort potentiel, tant pour l’approvisionnement en noix de cajou brutes que pour les produits transformés, compte tenu de sa population de près de 300 millions d’habitants.

Elle a exprimé son souhait de trouver des importateurs pour les noix de cajou grillées vietnamiennes et des fournisseurs indonésiens de noix brutes.

Java occidental, pôle industriel majeur de l’Indonésie, abrite des secteurs clés tels que le textile, la chaussure et le design créatif.

La province contribue à environ 23% des exportations indonésiennes vers le Vietnam, principalement sous forme d’équipements médicaux, d’articles ménagers, de produits agroalimentaires, d’aliments transformés, de fruits secs et d’épices.

VNA/CVN