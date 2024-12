Le président Luong Cuong reçoit l'ambassadeur d'Algérie

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Lors de la rencontre, le président a félicité l'ambassadeur algérien pour sa nomination au poste de Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères d’Algérie.

Il a exprimé l'espoir qu’en ses nouvelles qualités, l'ambassadeur continuerait à promouvoir les mesures visant à approfondir l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Algérie dans tous les domaines.

Au nom de l'État et du peuple vietnamiens, le dirigeant vietnamien a tenu en haute estime la solidarité et le soutien précieux du gouvernement et du peuple algériens au Vietnam pendant la lutte d’hier pour l’indépendance nationale comme durant le processus de développement national d’aujourd’hui.

Luong Cuong a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations traditionnelles et à la coopération d’amitié avec l'Algérie. Il s’est déclaré convaincu que les deux parties continueraient à renforcer leur coopération dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, la culture, l'éducation et les échanges interpersonnels, afin de tirer parti du potentiel de chaque pays.

Le président Luong Cuong a hautement apprécié les contributions de l'ambassadeur algérien pendant son séjour au Vietnam, contribuant à renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Sofiane Chaib a exprimé son honneur de contribuer à la promotion de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le président Luong Cuong et l’ambassadeur Sofiane Chaib ont convenu que les deux pays devraient continuer à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en unissant leurs efforts pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans les deux régions et dans le monde.

VNA/CVN