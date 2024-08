Le président Tô Lâm reçoit les nouveaux ambassadeurs de différents pays

Lundi après-midi 12 août, au Palais présidentiel, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a reçu les ambassadeurs d'Argentine, d'Algérie, d'Allemagne, de République populaire démocratique de Corée (RPDC) et de Suède, venus lui présenter leurs lettres de créance.

>> Le président Tô Lâm rencontre de nouveaux ambassadeurs

Photo : VNA/CVN

En recevant l'ambassadeur d'Argentine, Marcos Antonio Bednarski, Tô Lâm a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer son amitié traditionnelle et sa coopération intégrale avec l'Argentine, un partenaire important de premier rang en Amérique latine.

Il a proposé à l'ambassadeur argentin de se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne pour renforcer les relations entre les deux pays, maintenir régulièrement les visites de délégations de haut niveau et les activités des mécanismes de coopération, perfectionner le cadre juridique pour la coopération bilatérale. Il a en outre proposé à l'Argentine de continuer de se coordonner avec le Vietnam pour contribuer à lancer rapidement des négociations d’un accord de libre-échange Vietnam - MERCOSUR.

L'ambassadeur Marcos Antonio Bednarski a affirmé que le gouvernement argentin attachait une grande importance aux relations avec les pays de la région Asie-Pacifique, dont le Vietnam étant l'un des partenaires prioritaires.

Il a souligné que le Vietnam était un partenaire économique et commercial important de l'Argentine en Asie, et qu'il restait encore beaucoup de marge de manœuvre pour renforcer la coopération dans les domaines d’excellence des deux parties.

Photo : VNA/CVN

En recevant l'ambassadeur d'Algérie, Sofiane Chaib, Tô Lâm a déclaré espérer que les deux parties renforceraient leur coopération commerciale en garantissant l’équilibre de leurs intérêts, et maximiseraient l’efficacité des mécanismes de coopération disponibles. Il a également appelé à promouvoir des négociations en vue de la signature d'accords de coopération dans des domaines tels que la construction, la sécurité, l'éducation...

L'ambassadeur algérien a déclaré souhaiter que le Vietnam et l’Algérie partagent de nombreuses valeurs et principes de bonne coopération dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec l'ambassadrice d'Allemagne, Helga Margarete Barth, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l’importance à la consolidation et au renforcement du partenariat stratégique avec l'Allemagne.

Il a proposé de poursuivre les échanges de délégations de tous niveaux entre les deux pays, de mener à bien les mécanismes de dialogue et de tirer pleinement parti de l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA). Il a appelé l'Allemagne à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), à continuer à collaborer étroitement avec le Vietnam dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP)…

Il a en outre appelé le gouvernement allemand et l’UE à continuer à affirmer leur soutien au règlement pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), afin de maintenir la paix, la stabilité, la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol dans la région, ainsi que le respect du droit international.

L'ambassadrice allemande a annoncé que l'Allemagne établirait un lycée international au Vietnam et que cela serait un symbole de la coopération entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

En recevant l'ambassadeur de République populaire démocratique de Corée (RPDC), Ri Sung Guk, Tô Lâm a souligné l’importance accordée par le Vietnam à son amitié traditionnelle avec la RPDC, et sa volonté de renforcer la coopération entre les deux pays selon les aspirations des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à jouer un rôle actif pour contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la péninsule coréenne et en Asie-Pacifique.

L'ambassadeur Ri Sung Guk a déclaré souhaiter travailler avec les agences vietnamiennes compétentes pour organiser diverses activités en 2024 pour marquer les 60 ans de la visite du leader Kim Il Sung au Vietnam et saluer le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales l'année prochaine.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Suède, Johan Ndisi, Tô Lâm a souligné les contributions substantielles de nombreux projets financés par la Suède au développement socio-économique du Vietnam et a salué l'augmentation des investissements des entreprises suédoises dans divers domaines. Il a déclaré souhaiter que les deux parties favorisent les échanges entre leurs peuples, constatant qu’elles avaient un potentiel considérable pour resserrer les liens dans différents domaines.

L’ambassadeur suédois a déclaré que son pays espérait renforcer les liens avec le Vietnam dans les domaines de l’innovation, du développement durable, de la réponse au changement climatique et de la transition verte.

VNA/CVN