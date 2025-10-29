APEC

Le président Luong Cuong rencontre son homologue américain et d’autres dirigeants

Le président vietnamien Luong Cuong a rencontré mercredi 29 octobre son homologue américain Donald Trump et des dirigeants de plusieurs économies membres de l’APEC en marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en République de Corée.

Les deux dirigeants ont salué la dynamique positive du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis et se sont engagés à approfondir et à renforcer davantage cette relation de manière concrète, stable et durable, au service des intérêts des deux nations et contribuant à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a félicité les États-Unis pour leurs récents succès sous la présidence de Donald Trump, et a salué son engagement à accélérer le règlement des conflits et la consolidation de la paix dans certaines parties du monde.

Le Vietnam, a-t-il déclaré, est prêt à jouer un rôle de médiateur et à soutenir les efforts visant à trouver des solutions durables aux conflits en cours, conformément au droit international.

Afin de maintenir la dynamique stable et efficace actuelle, il a proposé que les deux parties accélèrent les négociations sur un accord commercial réciproque, garantissant des avantages mutuels et se conformant à la récente déclaration conjointe, tout en tenant compte des conditions spécifiques du Vietnam et de l’importance stratégique des relations bilatérales.

Il a également insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée dans les domaines politique et diplomatique, économique et commercial, scientifique et technologique, de la défense et de la sécurité nationales, des échanges entre les peuples et du règlement des conséquences de la guerre.

Le Vietnam se félicite de la contribution active et responsable des États-Unis aux régions Asie-Pacifique et Océan Indien, a indiqué le président Luong Cuong.

Contributions du Vietnam

Le président Donald Trump a pour sa part affirmé que les États-Unis attachent une grande importance à leur partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Il a salué le rayonnement international croissant du pays et ses efforts constants en matière de réforme, d’ouverture, d’intégration et d’innovation économique. Il s’est également félicité de l’augmentation des importations vietnamiennes de produits américains de qualité.

Sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun, le président Donald Trump a exprimé son soutien à la centralité de l’ASEAN et a salué la contribution du Vietnam aux enjeux mondiaux et régionaux.

À cette occasion, le président Luong Cuong a transmis au président Donald Trump et à la Première dame des États-Unis une invitation de hauts dirigeants vietnamiens à se rendre prochainement au Vietnam.

Le président Donald Trump a évoqué avec émotion ses précédentes visites au Vietnam en 2017 et 2019, a remercié les dirigeants vietnamiens pour leur invitation et a indiqué qu’il envisageait de programmer une nouvelle visite.

Lors d’un banquet organisé le même jour, le président Luong Cuong a brièvement rencontré les Premiers ministres du Canada, de la Thaïlande, de Singapour, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Ces dirigeants ont salué le développement global du Vietnam et son rôle croissant sur la scène internationale, et ont souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale de manière substantielle et globale.

Ils sont également convenus d’intensifier la coordination et l’engagement actif au sein des mécanismes et forums multilatéraux, notamment l’APEC et l’ASEAN, afin de contribuer à la stabilité, à la paix, à la coopération et au développement aux niveaux mondial et régional.

VNA.CVN