Hô Chi Minh-Ville : focus sur le développement industriel durable

La 7 e Conférence internationale annuelle du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville 2025 ayant pour thème "Les technologies stratégiques favorisant le développement industriel durable" s'est tenue le 28 octobre 2025.

L’événement a rassemblé plus de 500 délégués nationaux et internationaux. Il a constitué un forum académique et de coopération internationale d’envergure, contribuant à promouvoir la double transition numérique et verte et à concrétiser l’engagement du Vietnam en faveur du Net Zéro 2050.

Prenant la parole lors de la conférence, Nguyên Van Tho, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que, dans le contexte de la mondialisation et de la quatrième révolution industrielle, la transformation numérique et la transition verte constituent deux piliers complémentaires qui déterminent la compétitivité des nations et des villes. Le Vietnam s’efforce de bâtir une économie moderne et durable. En tant que premier centre économique du pays, Hô Chi Minh-Ville joue le rôle de pionnier dans la mise en œuvre de ces orientations, et le Parc de haute technologie représente à la fois un moteur essentiel et un lieu de concentration des technologies, des connaissances et de la créativité.

Avec la participation de nombreux experts de premier plan, les idées novatrices et les solutions pratiques présentées à la conférence contribueront non seulement à l’élaboration de la stratégie de développement de la Zone de haute technologie, mais aussi à sensibiliser et encourager la communauté des entreprises à s’engager dans l’application des technologies numériques et le développement durable. L’événement a également réaffirmé l’engagement fort de la ville en faveur du partenariat public-privé et international, mobilisant les ressources technologiques, financières et intellectuelles au service des objectifs de développement durable.

Échanges sur les solutions technologiques stratégiques

Lors des séances de travail, les experts et dirigeants d’entreprises, vietnamiens et étrangers, ont échangé des solutions technologiques stratégiques dans les domaines de l’énergie renouvelable, de l’intelligence artificielle, de la biotechnologie, des nouveaux matériaux, de la finance verte et de l’économie circulaire. Ceux-ci sont des piliers clés permettant au Vietnam de construire une industrie à faible émission de carbone, durable et intégrée au monde.

Lors de la session plénière, les interventions se sont concentrées sur la vision stratégique et les technologies essentielles pour stimuler un développement industriel durable. Les intervenants ont insisté sur l’esprit «Science to Action – Faire de la science une action», faisant de la Zone de haute technologie un centre de connexion entre savoir, politique et entreprise, au service des objectifs de développement vert et numérique.

Écosystème d'innovation

Les sessions parallèles ont approfondi les thèmes de la technologie numérique appliquée à l’innovation et de la technologie verte au service du développement industriel durable.

La première session parallèle, intitulée «Science ouverte, intelligence artificielle et transformation numérique», a mis l’accent sur les solutions numériques favorisant le développement de l’industrie intelligente et des villes durables, autour de sujets tels que l’IA, la sécurité énergétique, le Net Zéro et les infrastructures de données ouvertes. Les intervenants ont affirmé que l’intelligence artificielle et la science ouverte sont «les clés de l’innovation», tandis qu’une transformation numérique sûre et durable constitue la base de la performance industrielle et énergétique nationale.

La deuxième session parallèle, consacrée à «La biotechnologie, l’économie circulaire et la finance verte», a mis en avant des solutions vertes et biologiques appliquées à l’industrie et à l’agriculture circulaire. Les intervenants ont souligné que la biotechnologie, les carburants durables et le crédit vert sont des leviers essentiels qui permettent au Vietnam d’atteindre les objectifs du Net Zéro 2050. Par ailleurs, la Zone de haute technologie joue le rôle de laboratoire et de modèle de diffusion.

La Journée de la recherche et de l’innovation de la région du Sud-Est 2025, qui s'est déroulée avec la conférence internationale annuelle, a illustré l’esprit d’intégration, d’innovation et de coopération régionale. Cette série d’activités s’est articulée comme un écosystème d’innovation ouverte, reliant les étapes allant de l’idée à l’entrepreneuriat, puis à la commercialisation et au transfert technologique.

Parmi elles, l’Exposition technologique 2025 d’instituts de recherche, d’universités et de centres d’innovation nationaux et internationaux, comptant 60 stands d’entreprises, s’est articulée autour de trois grands axes : les technologies du futur, les technologies vertes et l’économie circulaire, la transformation numérique et la ville intelligente. L’exposition a favorisé la signature d’accords de coopération et de transfert technologique entre entreprises, établissements de recherche et autorités. Le concours d’idées innovantes des étudiants de la région du Sud-Est a contribué à incuber une nouvelle génération de talents, tandis que le Startup PitchFest a servi de plateforme de mise en relation entre capitaux et technologies, facilitant l’accès des startups vietnamiennes au marché international.

