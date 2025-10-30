Le président Luong Cuong reçoit la fondatrice du groupe MEBO International

APEC 2025

Dans le cadre de sa participation à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en République de Corée, le président vietnamien Luong Cuong a reçu, jeudi matin 30 octobre, Li Li, fondatrice du groupe MEBO International de Chine.

Lors de la rencontre, le président Luong Cuong a salué les succès du groupe MEBO à l’échelle mondiale, notamment dans les domaines de la médecine régénérative et des soins de santé. Il a également félicité l’expansion des investissements de MEBO au Vietnam, estimant qu’elle contribue à renforcer les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques et à améliorer les services de santé pour la population.

Le chef de l’État a indiqué qu’actuellement, le Vietnam s’emploie à restructurer son économie, renouveler son modèle de croissance et développer une économie multiforme, en plaçant la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique au cœur de sa stratégie de développement pour la nouvelle ère.

Pour sa part, Li Li a présenté MEBO International comme un groupe biotechnologique multinational, spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques d’origine végétale, de dispositifs médicaux, de cosmétiques et de produits de santé. Le groupe, dont le siège est établi en Chine et aux États-Unis, déploie un réseau d’activités couvrant plus de 80 pays à travers le monde.

Né de la recherche sur le traitement des brûlures, MEBO International est aujourd’hui devenu un conglomérat multisectoriel, valorisant les principes de la médecine traditionnelle chinoise tout en intégrant les avancées scientifiques modernes pour améliorer la santé et le bien-être de l’humanité.

Concernant ses activités au Vietnam, Li Li a fait savoir que MEBO International collabore actuellement avec la société pharmaceutique vietnamienne VCP pour mettre en œuvre la première phase d’un projet d’investissement dans les domaines pharmaceutique et de la santé. Dans un avenir proche, le groupe envisage de lancer de nouveaux projets au Vietnam dans trois secteurs clés : la pharmacie, la biotechnologie et les soins de santé.

La fondatrice de MEBO International a exprimé le souhait de bénéficier du soutien et de l’accompagnement du gouvernement vietnamien afin d’établir rapidement une présence officielle, d’élargir la coopération en matière d’investissement et de contribuer activement au développement de l’industrie pharmaceutique et médicale du pays.

Prenant note des propositions de la dirigeante du groupe MEBO, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam crée toujours les conditions les plus favorables pour les entreprises étrangères, y compris le groupe MEBO, dans le respect strict des lois vietnamiennes, afin qu’elles puissent investir et opérer en toute confiance, de manière efficace, durable et à long terme.

Sur la base des relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Chine, notamment dans les domaines de la médecine et de la pharmacie, le président Luong Cuong a exprimé l’espoir que les activités d’investissement et de coopération de MEBO au Vietnam contribueront à approfondir davantage les relations bilatérales entre les deux pays voisins.

