APEC 2025

Rencontre entre le chef de l’État vietnamien et le patron du groupe Lotte

Le président vietnamien Luong Cuong a reçu, le 30 octobre au matin, Shin Dong-bin, président du groupe Lotte, en marge de sa participation à la 32e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et de ses activités bilatérales en République de Corée.

>> Le président Luong Cuong part pour la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2025

>> Le président Luong Cuong rencontre son homologue américain et d’autres dirigeants

>> Le président Luong Cuong reçoit la fondatrice du groupe MEBO International

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le président Luong Cuong a exprimé sa satisfaction quant au développement positif des relations bilatérales entre le Vietnam et la République de Corée dans de nombreux domaines, renforcées par l’élévation de leurs liens au rang de partenariat stratégique intégral il y a près de trois ans. Il a salué les investissements et activités commerciales du groupe Lotte au Vietnam, notamment dans les secteurs de l’immobilier, des loisirs et de la transformation alimentaire, les considérant comme un modèle d’investissement réussi dans le pays.

Le chef de l’État vietnamien a réaffirmé l’engagement du Vietnam à créer un environnement favorable aux entreprises étrangères, y compris sud-coréennes et au groupe Lotte, pour un investissement stable et durable. Il a encouragé le groupe à étendre ses activités et à considérer le Vietnam comme un marché stratégique, en tirant profit des accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération.

Le président a également souligné l’importance, pour Lotte, du respect de l’environnement, du renforcement des liens avec les entreprises locales, de l’utilisation de matières premières vietnamiennes, de la protection sociale des travailleurs et de l’intégration des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur.

En réponse, Shin Dong-bin a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien. Il a indiqué que Lotte, l’un des premiers investisseurs sud-coréens au Vietnam, opère dans différents secteurs tels que le commerce, les services, l’alimentation et l’immobilier, ayant notamment développé des centres commerciaux modernes et des projets majeurs comme le complexe Lotte Mall West Lake à Hanoï.

Le président du groupe Lotte a affirmé la place essentielle du Vietnam dans sa stratégie de développement mondiale, avec un plan d’investissement total de plus de 23.000 milliards de wons (16,2 milliards de dollars). Il a déclaré que Lotte continuerait à diversifier et à étendre ses activités au Vietnam, tout en mettant l’accent sur la responsabilité sociale et la contribution au développement durable des communautés locales.

Partageant ce point de vue, le président Luong Cuong a salué les activités de responsabilité sociale de Lotte et a exprimé le souhait que le groupe partage son expertise pour inspirer d'autres entreprises vietnamiennes à renforcer leurs actions sociales.

Concernant les propositions du groupe, le président a promis de charger les agences compétentes de les examiner et de résoudre les difficultés afin de garantir la stabilité et la pérennité de leurs activités au Vietnam, dans l’intérêt mutuel des deux parties.

VNA/CVN