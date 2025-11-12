Le président Luong Cuong accueille solennellement le roi de Jordanie à Hanoï

À l’invitation du président du Vietnam, Luong Cuong, le roi du Royaume hachémite de Jordanie, Abdullah II Ibn Al Hussein, est arrivé à Hanoï pour effectuer une visite officielle au Vietnam les 12 et 13 novembre 2025.

Dans l’après-midi du 12 novembre, le président Luong Cuong a présidé la cérémonie d’accueil officielle du roi Abdullah II Ibn Al Hussein.

Il s’agit de la première visite au Vietnam d’un chef d’État jordanien depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette visite intervient à l’occasion du 45ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (9 août 1980 – 9 août 2025), marquant une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 9 août 1980, les relations entre le Vietnam et la Jordanie n’ont cessé d’être consolidées et développées.

Lors d’une rencontre tenue en marge de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l’Océan, organisée à Nice (France) le 8 juin 2025, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le roi Abdullah II Ibn Al Hussein ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et d’envisager la négociation et la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et d’autres secteurs d’intérêt commun.

Dans le domaine économique et commercial, les échanges bilatéraux ont atteint environ 190 millions de dollars en 2024. Les deux parties se fixent pour objectif de porter le commerce bilatéral à 500 millions de dollars d’ici 2030 et à 1 milliard de dollars d’ici 2035.

Parallèlement, le Vietnam et la Jordanie renforcent leur coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire, tout en promouvant la coopération Halal. Les deux pays encouragent également la collaboration dans l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines de haute qualité dans les secteurs de la technologie de l’information, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de l’énergie verte.

Outre la coopération bilatérale, les deux pays coopèrent étroitement et se soutiennent mutuellement au sein des forums et organisations internationaux.

La visite officielle du roi Abdullah II Ibn Al Hussein au Vietnam est considérée comme une étape historique dans les relations entre les deux pays, ouvrant une nouvelle phase de coopération et jetant les bases pour un développement renforcé dans les domaines d’intérêt commun.

Après la cérémonie d’accueil, le président Luong Cuong et le roi Abdullah II Ibn Al Hussein ont tenu un entretien, évaluant les résultats de la coopération bilatérale et proposant les orientations de coopération futures.

VNA/CVN