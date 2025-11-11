Les Irakiens aux urnes pour élire un nouveau Parlement

Les Irakiens se rendent mardi 11 novembre dans les bureaux de vote pour élire un nouveau Parlement, un scrutin peu susceptible de bouleverser le paysage politique, mais surveillé de près par Téhéran et Washington.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Irak a connu une stabilité inhabituelle ces dernières années, après plusieurs décennies de guerre et de répression.

Mais le pays de 46 millions d'habitants souffre d'infrastructures médiocres, de services publics défaillants et d'une corruption endémique.

Beaucoup d'Irakiens doutent que ces élections législatives puissent apporter un changement réel dans leur quotidien et perçoivent le scrutin comme une mascarade ne pouvant profiter qu'aux élites politiques et aux puissances régionales.

Ouverts à 07h00 (04h00 GMT), les bureaux de vote doivent rester ouverts jusqu'à 18h00 (15h00 GMT). De premiers résultats sont attendus dans les 24 heures qui suivront la fin du scrutin.

Dès l'ouverture des bureaux, plusieurs personnalités politiques ont glissé leur bulletin dans l'urne au sein du luxueux hôtel al-Rasheed de Bagdad.

Plus de 21,4 millions d'électeurs sont appelés à départager plus de 7.700 candidats, dont près d'un tiers de femmes, pour occuper 329 sièges de députés aux mandats de quatre ans. Les femmes doivent obtenir au moins un quart des sièges du futur Parlement, selon un système de quotas, tandis que neuf sont réservés aux minorités.

Seuls 75 candidats indépendants sont en lice, la loi électorale étant perçue comme favorisant les grands partis. Et aucune nouvelle personnalité politique n'a émergé récemment.

"Tous les quatre ans, c'est la même chose. On ne voit ni des visages jeunes, ni de nouvelles énergies" capables "d'apporter un changement", déplore un étudiant d'université, Al-Hassan Yassin.

AFP/VNA/CVN