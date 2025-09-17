L'Irak lance un plan d'investissement pour lutter contre le changement climatique

L'Irak a annoncé mardi 16 septembre le lancement de la première phase du Plan d'investissement pour le climat (CIP) pour la période 2025-2030 afin de lutter contre les impacts du changement climatique.

>> Plus de 3.700 patients soignés pour des troubles respiratoires

>> Irak : panne totale d'électricité à cause d'une hausse record des températures

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué de la Commission nationale de l'investissement (NIC) irakienne, l'annonce a été faite lors d'un atelier organisé en coopération avec le Programme des Nations unies pour le développement à Bagdad.

À cette occasion, a indiqué le communiqué, Haider Mohammed Makiya, le président du NIC, a noté que le CIP représente l'un des projets stratégiques adoptés par le gouvernement irakien pour faire face aux défis liés au changement climatique, dont les impacts sont devenus de plus en plus évidents sur les ressources en eau, l'agriculture et l'environnement naturel.

Le président du NIC a également précisé que la première phase du CIP se concentrera sur cinq secteurs clés, à savoir l'énergie et les énergies renouvelables, l'agriculture, l'industrie, les ressources en eau et l'innovation.

Il a par ailleurs souligné que le CIP n'est pas seulement un document, mais une feuille de route établie par le gouvernement pour stimuler un développement durable d'une manière équilibrée pouvant servir toutes les provinces de l'Irak.

Xinhua/VNA/CVN