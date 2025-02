Le sécrétaire général du Parti assiste à la Fête de plantation d'arbres de printemps à Hung Yên

Depuis 1960, en écho à l'appel du Président Hô Chi Minh, la Fête de plantation d'arbres est organisée à chaque arrivée du printemps. La Fête de plantation d'arbres, organisée souvent après le Têt traditionnel en reconnaissance éternelle envers le Président Hô Chi Minh, est devenue une belle coutume nationale. À chaque retour du printemps, tout le pays est actif en réponse à cette fête.

S’exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire de la province de Hung Yên, Trân Quôc Van, a souligné le rôle important de la plantation d'arbres. Chaque année, les autorités provinciales organisent la Fête de plantation d'arbres.

Depuis 2022, la province plante environ 126 600 arbres (dépassant 173,5% des objectifs fixés), dont 38.400 en 2024 (dépassant 160% du plan), contribuant ainsi à la protection de l’écosystème et à l’amélioration de la valeur économique de la production agricole.

La province s'efforce de couvrir toutes ses voies de circulation d'arbres et de veiller à ce que les nouvelles normes de la Nouvelle ruralité soient respectées aux niveaux communal, de district et provincial dans les années à venir.

Le Vietnam considère les forêts comme une ressource écologique essentielle pour le développement socio-économique et le bien-être de la communauté. Les forêts jouent un rôle clé dans l’adaptation au changement climatique grâce à leur fonction environnementale telles que la lutte contre l’érosion et la régulation des ressources en eau. Elles ont également un rôle social, contribuant à la création d'emplois et de revenus.

Actuellement, environ 25 millions de Vietnamiens tirent entre 20% et 40% de leurs revenus annuels des forêts.

