Renforcement des liens économiques entre le Vietnam et l’Arménie

Le vice-Premier ministre Mher Grigoryan a souligné que les relations sincères et étroites entre les deux pays constituent une base solide pour promouvoir davantage leur coopération. Son homologue vietnamien, Trân Hông Hà, a affirmé que le Vietnam et l’Arménie disposent d’un grand potentiel pour approfondir leur coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer les échanges et de faciliter la participation des entreprises aux activités de promotion de l’investissement et du commerce organisées dans chaque pays.

Accès au marché

Trân Hông Hà a estimé que l’Arménie possède des atouts dans l’agriculture, l’agroalimentaire et l’industrie alimentaire, tandis que le Vietnam dispose également de points forts dans de nombreux secteurs. Ainsi, les deux pays peuvent exporter vers les marchés respectifs sans entrer en concurrence directe. Il a également suggéré d’élargir la coopération à de nouveaux domaines prometteurs tels que la transformation numérique, les technologies de pointe, l’intelligence artificielle, les énergies nouvelles et propres.

Le vice-Premier ministre arménien a affirmé que les autorités concernées de son pays sont prêtes à collaborer avec le Vietnam pour lever les obstacles et promouvoir les relations bilatérales. Il a souligné que la distance géographique entre les deux pays nécessite un renforcement de la connectivité en matière de transport, notamment en réduisant les coûts logistiques pour faciliter l’accès aux marchés mutuels et régionaux.

Concernant les propositions du vice-Premier ministre vietnamien sur l’élimination des barrières techniques dans les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), Mher Grigoryan s’est engagé à faire de son mieux pour résoudre les difficultés existantes. Il s’est également déclaré être prêt à mener des négociations bilatérales ou multilatérales.

Les deux dirigeants ont été unanimes sur la nécessité de promouvoir la création rapide d’un Comité intergouvernemental Vietnam – Arménie afin de traiter efficacement les questions économiques et commerciales.

Ils ont également reconnu le fort potentiel de coopération dans les domaines du tourisme et de l’éducation – formation. À cet égard, ils ont souligné la nécessité d’ouvrir une ligne aérienne directe, de mettre en place une exemption de visa pour les citoyens et entrepreneurs, de simplifier les procédures administratives et de signer des accords de coopération en matière d’éducation et de formation…

