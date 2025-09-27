Cân Tho affirme sa position centrale et sa force motrice pour le Delta du Mékong

Le I er Congrès du Comité du Parti de la ville de Cân Tho (mandat 2025-2030) s’est ouvert avec 484 délégués représentant plus de 143.000 membres du Parti, en présence du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

>> Cân Tho : renforcement de l’exploitation du potentiel écotouristique

>> Cân Tho accueillera un centre de drones et robotique pour l’agriculture intelligente

>> Des entreprises sud-coréennes à la recherche d'opportunités d'investissement à Cân Tho

Le Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président Luong Cuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont envoyé des paniers de fleurs pour féliciter le congrès.

Photos : VNA/CVN

Le congrès est placée sous le thème : "Valoriser la tradition d’unité ; renforcer l’édification et la rectification du Parti ainsi qu’un système politique transparent et puissant ; mobiliser toutes les ressources, faire preuve d’innovation et d’intégration internationale, développer Cân Tho de manière rapide, durable et moderne".

Lors du congrès, le Bureau politique a décidé de nommer Lê Quang Tung secrétaire du Comité du Parti de Cân Tho, en remplacement de Đô Thanh Binh, désormais affecté à la Commission centrale de l’organisation du Parti et au ministère de l’Intérieur. Le Comité du Parti de la ville de Cân Tho comptera 77 membres et la Permanence, 18 membres.

Dô Thanh Binh continue de diriger Ier Congrès du Comité du Parti de la ville de Cân Tho (mandat 2025-2030).

Le rapport politique présenté au Ier Congrès du Comité du Parti de la ville de Cân Tho a fixé l’objectif général : faire de la ville, d’ici 2030, un pôle de croissance national, moteur de développement pour l’ensemble du Delta du Mékong. À l’horizon 2045, la ville ambitionne de devenir une métropole écologique, civilisée et moderne, figurant parmi les cités les plus dynamiques d’Asie et l’une des villes les plus agréables à vivre du Vietnam.

Le rapport définit 28 indicateurs, dont 8 économiques, 7 sociaux, 4 environnementaux, 3 relatifs aux infrastructures, 3 concernant l’édification du Parti et du système politique, ainsi que 3 en matière de défense, sécurité et diplomatie. Il établit également cinq tâches prioritaires, trois percées stratégiques et dix groupes de solutions pour le mandat 2025-2030.

Les trois percées majeures portent sur le développement et la formation des ressources humaines, en particulier de haut niveau ; la recherche, l’application scientifique, l’innovation et la transformation numérique dans tous les domaines ; le renforcement de la coopération internationale afin d’attirer davantage de ressources et de promouvoir l’image de Cân Tho sur la scène régionale et mondiale.

S’exprimant lors du congrès, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a salué les résultats obtenus par la ville ainsi que par les anciennes provinces de Hâu Giang et Soc Trang au cours du mandat écoulé. Il a demandé que l’administration locale à deux niveaux fonctionne de manière fluide, cohérente et efficace, tout en continuant à renforcer le travail du personnel.

Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre, de manière vigoureuse et coordonnée, les sept résolutions importantes du Bureau politique adoptées au cours des neuf derniers mois.

Photo : VNA/CVN

La ville est appelée à se concentrer sur la croissance économique, la coopération régionale, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique, tout en exploitant pleinement les atouts de son aéroport international, de son port maritime, de ses voies navigables et de ses autoroutes.

Cân Tho doit s’imposer comme un centre régional et national de logistique, d’industries de transformation agricole et aquacole de haute technologie, de services commerciaux, financiers, éducatifs, médicaux, scientifiques et technologiques. Elle est aussi appelée à développer un tourisme original en valorisant la marque "Cân Tho - cité fluviale" et à devenir une destination internationale.

Félicitant Dô Thanh Binh et Lê Quang Tung pour leurs nouvelles fonctions confiées par le Bureau politique, le président de l’Assemblée nationale a exprimé sa confiance en leur réussite dans l’accomplissement de leurs missions.

VNA/CVN