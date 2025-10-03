Le Comité populaire municipal de Cân Tho a son nouveau président

Lors de la 4ᵉ session du Conseil populaire de la ville de Cân Tho (mandat 2021-2026), Truong Canh Tuyên, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti, a été élu le 3 octobre président du Comité populaire municipal pour le mandat 2021-2026.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette session, le Conseil populaire municipal a voté la cessation des fonctions de président du Comité populaire municipal de Trân Van Lâu, qui a été nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Long pour le mandat 2025-2030, selon les décisions du Bureau politique.

Le Conseil populaire de Cân Tho a présenté la candidature de Truong Canh Tuyên au poste de président du Comité populaire pour le reste du mandat 2021-2026. Avec un taux de vote favorable de 95%, Truong Canh Tuyên a officiellement été élu à ce poste.

Dans son discours, il s’est engagé à faire preuve de dévouement, d’efforts constants et d'intégrité dans l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités.

Il a promis de mobiliser toutes ses compétences, connaissances et expériences, en synergie avec les membres permanents et les membres du Comité populaire de la ville, pour maintenir l'esprit de solidarité, se conformer strictement à la direction du gouvernement central et du Comité municipal du Parti, et mettre en œuvre efficacement les résolutions du Conseil populaire municipal.

Il a également exprimé le souhait de continuer à recevoir le soutien et l’orientation des dirigeants du Parti et de l’État, des ministères et organes centraux, ainsi que la supervision étroite du Conseil populaire municipal, de ses commissions, et des élus.

Il a souligné l’importance de l’accompagnement du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques, des citoyens et de la communauté des entreprises, ainsi que de l’expérience des anciens dirigeants de la ville.

Le vice-secrétaire permanent du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la ville de Cân Tho, Dông Van Thanh, a affirmé que la session s’est déroulée avec succès, soulignant qu’il s’agissait d’un événement d’une importance capitale, créant une base politique solide pour accompagner le pays dans son cheminement vers une ère de prospérité et de développement durable.

Lors de cette session, le Conseil populaire de la ville a également examiné et adopté des ajustements et des compléments au plan d’investissement public à moyen terme pour 2025, ainsi qu’aux sources de financement nécessaires à la mise en œuvre des programmes cibles nationaux. Ces décisions visent à accélérer le décaissement des fonds, conformément aux directives du Premier ministre.

En outre, le Conseil populaire a approuvé les ajustements du budget local, y compris les prévisions de recettes, de dépenses, et la répartition des fonds provenant du budget central, des recettes supplémentaires, des économies réalisées, et de l’excédent budgétaire, afin de financer les projets et politiques sur le territoire de la ville.

Par ailleurs, une proposition de réorganisation des Fonds financiers publics hors budget a également été adoptée. Cette mesure vise à continuer de rationaliser l’appareil administratif dans le cadre de la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, assurant la cohérence, la rapidité et l’efficacité de son fonctionnement.

VNA/CVN