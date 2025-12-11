Assemblée nationale

Lois sur le Centre financier international, le numérique et les réserves nationales

Dans le cadre de la 10ᵉ session de sa XVᵉ législature, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté trois textes législatifs majeurs relatifs à la juridiction du Centre financier international, à la transformation numérique et aux réserves nationales.

La loi sur le Tribunal spécialisé du Centre financier international a été approuvée par 438 des 444 députés présents, soit un taux d’approbation de 92,60%. Elle prévoit la création du Tribunal spécialisé à Hô Chi Minh-Ville, intégré au système des Tribunaux populaires. Elle stipule que les juges du Tribunal spécialisé peuvent être des citoyens vietnamiens ou des ressortissants étrangers.

L’Assemblée nationale a également adopté le projet de loi sur la transformation numérique avec 91,54% des voix (433 voix sur 442 députés ayant pris part au vote).

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, ce texte vise à relever les défis de l’ère des données et de l’économie numériques et institutionnalise pour la première fois des concepts fondamentaux de la transformation numérique.

Le texte met également l’accent sur la réduction de la fracture numérique dans les régions reculées, frontalières et insulaires, en priorisant les investissements dans les infrastructures au service de l’éducation, de la santé en ligne et des services publics numériques, tout en accompagnant l’intégration des petites et moyennes entreprises dans l’économie numérique.

Enfin, la séance a également vu l’adoption de la loi sur les Réserves nationales, approuvée à l’unanimité des 436 députés ayant pris part au vote, soit 92,18% du total des élus.

