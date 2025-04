Cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du Premier ministre éthiopien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une cérémonie d'accueil officielle au Palais présidentiel, le 15 avril après-midi, pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse, en visite officielle au Vietnam. Il participera également au 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux (P4G) du 14 au 17 avril.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite au Vietnam d'un haut dirigeant éthiopien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976, et également du premier échange de délégations de haut niveau entre les deux pays en sept ans.

Après la cérémonie d'accueil, les Premiers ministres ont visité une exposition de photos sur les deux pays, leurs peuples et les bonnes relations entre le Vietnam et l'Éthiopie, organisée conjointement par le Bureau du gouvernement et l'Agence vietnamienne d’Information. Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus.

Au cours de sa visite, parallèlement à ses entretiens avec son homologue vietnamien, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali devrait rencontrer les principaux dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Vietnam, et participer à des activités dans le cadre du Sommet P4G.

La visite du Premier ministre éthiopien au Vietnam s'inscrit dans le contexte de la célébration par les deux pays du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026. Après un demi-siècle d'amitié, l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Éthiopie s'est bien développée. Le Parti communiste du Vietnam entretient de bonnes relations avec le Parti de la prospérité éthiopien au pouvoir. L'Éthiopie reconnaît l'économie de marché du Vietnam depuis 2014. Les deux parties se soutiennent mutuellement dans les forums multilatéraux et au sein des organisations internationales.

Renforcer le partenariat économique

Cependant, les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et l'Éthiopie restent modestes, sans commune mesure avec leur potentiel et leurs relations politiques et diplomatiques. Au cours des quatre dernières années, le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux s'est maintenu entre 10 et 15 millions de dollars par an. L'Éthiopie ne compte qu'un seul projet d'investissement au Vietnam, pour un capital total de 10.000 dollars.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, MK Group JSC est la seule entreprise vietnamienne à avoir un projet d'investissement en coentreprise dans le domaine de la production de cartes à puce en Éthiopie, avec une participation de 60% en capital, et promeut la coopération dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité de l'information.

La visite du Premier ministre éthiopien illustre clairement la vision stratégique et la volonté des deux pays de renforcer et d'approfondir leurs relations bilatérales dans cette nouvelle phase de développement. Les deux parties examineront notamment en détail les domaines de coopération, échangeront des orientations et définiront un cadre de coopération plus concret et plus efficace pour les années à venir, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'aviation, des sciences et technologies, de l'agriculture et de la cybersécurité. Elles contribueront ainsi à renforcer la présence et l'image du Vietnam en Afrique, y compris en Éthiopie.

En outre, la participation du Premier ministre Abiy Ahmed Ali au Sommet P4G montre l’appréciation de l’Éthiopie pour le rôle de plus en plus important du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que son désir de travailler avec le Vietnam pour promouvoir des initiatives mondiales sur la réponse au changement climatique, la croissance verte, l’innovation et le développement durable, démontrant de manière éclatante l’esprit de coopération proactive et responsable du Vietnam et de développement conjoint pour les intérêts communs de la communauté internationale.

VNA/CVN