Les Premiers ministres vietnamien et néo-zélandais visitent le Temple de la Littérature

>> Déclaration commune sur l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral

>> Le président Luong Cuong reçoit le Premier ministre de Nouvelle-Zélande

>> Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre de Nouvelle-Zélande

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté à son invité l'histoire du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam, la première université du Vietnam, construite il y a près de 1.000 ans. Il a notamment souligné la tradition d’étude et de respect envers les enseignants du peuple vietnamien. Il a ajouté qu'aujourd'hui, le Parti et l'État du Vietnam considéraient toujours l'éducation et la formation comme une politique nationale primordiale.

Christopher Luxon, pour sa part, a exprimé son admiration pour la culture et l'éducation du Vietnam, où le Temple de la Littérature est un lieu pour préserver et honorer l'éthique, tout en préservant et en démontrant les valeurs exceptionnelles de l'éducation dans le pays indochinois.

La Nouvelle-Zélande est l’un des pays les plus développés au monde en matière d’éducation. Au fil des années, l’éducation et la formation sont devenues un domaine de collaboration important entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, un pilier essentiel des relations bilatérales. Les deux parties ont signé le Plan de coopération stratégique en matière d'éducation pour la période 2023-2026 et l'Accord de coopération en matière d'éducation entre le ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam et le ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Zélande.

Le pays océanique continue d'offrir chaque année 30 bourses d'études pour des études de master et de doctorat et maintient des programmes de formation en anglais pour les fonctionnaires vietnamiens. Depuis 1992, plus de 600 officiers vietnamiens ont reçu une formation en anglais et en compétences professionnelles au Vietnam, et le gouvernement de Wellington a accordé plus de 600 bourses d'études pour le lycée, la maîtrise et le doctorat à des étudiants vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette visite officielle au Vietnam, les deux parties ont élevé leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global et ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation.

Lors du Forum sur la connexion à l'éducation qui s'est tenu le 26 février à l'Université du commerce extérieur, le Premier ministre Christopher Luxon a annoncé 45 bourses d'études secondaires, 14 bourses d'études universitaires et 39 bourses de maîtrise et de doctorat de son gouvernement pour les étudiants et les chercheurs de la nation indochinoise.

Les deux Premiers ministres ont visité et écouté une présentation des sites historiques tels que Dai Trung Môn, Khuê Van Cac, le palais Dai Thanh, les stèles du doctorat et le monument Chu Van An. Ils ont également assisté à une représentation de Quan Ho, art vocal folklorique du delta du fleuve Rouge, reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

VNA/CVN