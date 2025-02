Le leader du Parti souligne l’approche centrée sur le patient en médecine

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

À l’occasion de la 70e Journée des médecins vietnamiens (27 février), l’hôpital a inauguré deux nouveaux bâtiments - l’Institut de protection de la santé des fonctionnaires centraux (A11) et l’Institut clinique des maladies infectieuses (A4). Ces installations renforceront la capacité de l’hôpital à fournir des examens médicaux et des traitements aux hauts fonctionnaires du Parti, de l’État, de l’armée et du peuple.

Le leader du Parti, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a salué les réalisations du personnel hospitalier, des professeurs, des médecins, des pharmaciens et des scientifiques qui ont contribué de manière significative au développement remarquable du secteur de la santé. Il a salué la détermination de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense nationale à achever les deux projets dans les délais.

Affirmant que la protection de la santé publique est une responsabilité partagée, le secteur de la santé jouant un rôle central, le chef du Parti a exhorté le Comité du Parti et la direction de l’hôpital à continuer d’améliorer l’innovation en matière de gestion en mettant l’accent sur la qualité professionnelle, l’excellence des services, la réforme administrative, la transformation numérique des examens et des traitements médicaux, et la formation d’un personnel doté d’un fort courage politique, d’un professionnalisme solide et d’une éthique médicale irréprochable.

L’hôpital doit remplir avec succès les tâches d’admission, de soins d’urgence et de traitement, a-t-il souligné, appelant à une intégration étroite du traitement et de la recherche scientifique, ainsi que de la formation et de la recherche scientifique. Il a plaidé pour des mécanismes et des politiques préférentiels pour attirer les professionnels de la santé vers la recherche scientifique et l’enseignement supérieur.

Il a souligné l’importance d’une coopération internationale renforcée dans la formation des ressources humaines pour acquérir la science médicale moderne, soulignant la nécessité de promouvoir la recherche et l’application de nouvelles techniques ainsi que d’appliquer des innovations technologiques avancées dans le diagnostic et le traitement.

Le secrétaire général Tô Lâm a ensuite exhorté l’hôpital à renforcer la gestion, à renouveler les mécanismes opérationnels, à améliorer la qualité des services de santé et à poursuivre les réformes administratives et l’application de l’informatique, de l’IA et de la transformation numérique complète dans l’examen médical et la gestion pour améliorer la qualité du système de santé.

Pour maintenir sa réputation et assurer un développement durable, il a souligné l’importance de construire une organisation du Parti forte, en promouvant l’étude de la pensée, de la vertu et du style du Président Hô Chi Minh.

Il a saisi l’occasion pour transmettre ses meilleurs vœux à tout le personnel médical du pays, en particulier à celui de l’Hôpital central militaire 108, les encourageant à apporter des contributions substantielles et à remplir avec brio leur noble mission de soins et de protection de la santé des soldats et des citoyens.

Les deux bâtiments nouvellement inaugurés présentent une belle architecture et intègrent de nombreuses solutions médicales avancées avec des installations et des équipements modernes répondant aux normes internationales.

Le bâtiment A11 comprend un sous-sol et sept étages, couvrant une superficie de 19 684 mètres carrés et 23 chambres pour les patients. Le bâtiment A4, quant à lui, comprend un sous-sol et sept étages avec une superficie totale de 15.379 mètres carrés et 145 lits d’hôpital qui peuvent être augmentés de 200% à 300% en cas d’épidémie, dont 3 à 5 lits de traitement d’isolement pour les hauts dirigeants du Parti, de l’État et de l’armée en cas de besoin.

VNA/CVN