Binh Duong, un géant de l'export à l'échelle nationale

>> Binh Duong prépare la construction de son premier aéroport

>> L’exposition SFS Vietnam 2024 à Binh Duong

>> Binh Duong vise une éducation et une formation de qualité répondant aux normes internationales

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions du Département provincial de l’industrie et du commerce, les exportations de Binh Duong atteindront 34,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 12,7% par rapport à 2023, tandis que les importations s’élèveront à 24,5 milliards d'USD, en hausse de 12,2%. Actuellement, les exportations de la province représentent plus de 10% des exportations nationales, soulignant son rôle clé dans l'économie vietnamienne.

Les six secteurs phares de la province, notamment le bois et ses produits dérivés, le textile-habillement, les chaussures, la sidérurgie et les produits électroniques - génèreront 19,3 milliards d'USD, représentant 56,2% des exportations totales. Le bois et ses produits dérivés se démarquent avec une croissance de 17,6%, atteignant 6,5 milliards d'USD. Le textile et habillement connaît également une progression notable de 15,1%, pour atteindre 3,2 milliards d'USD.

Photo : VNA/CVN

Les importations, principalement en matières premières industrielles et équipements, continuent de soutenir la production locale, avec la Chine comme principal fournisseur.

Vo Van Minh, président du Comité populaire de Binh Duong, attribue ce succès à un partenariat stratégique entre les autorités locales et les entreprises. Des investissements soutenus dans les infrastructures industrielles, la transformation numérique et des politiques incitatives ont permis de maintenir une croissance constante.

Pour maintenir cette dynamique, Binh Duong intensifiera ses efforts en investissant dans des infrastructures modernes et des zones industrielles écologiques, promouvant l’économie circulaire et l’adoption de technologies avancées telles que la numérisation et l’automatisation, développant activement de nouveaux marchés, en particulier au sein de l'ASEAN, tout en renforçant ses relations commerciales avec ses partenaires traditionnels tels que les États-Unis, l’Union européenne et le Japon.

L'année prochaine, Binh Duong investira massivement dans ses infrastructures, l'accompagnement des entreprises et la promotion commerciale pour accélérer sa croissance. Binh Duong incitera les entreprises à adopter les technologies de pointe (numérique, automatisation) pour améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits.

Au-delà de ses marchés traditionnels que sont les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, Binh Duong développe activement sa présence sur de nouveaux marchés, notamment au sein de l'ASEAN. Parallèlement, la province développe des zones industrielles écologiques et promeut l'économie circulaire pour atteindre ses objectifs de développement durable, a-t-il précisé.

VNA/CVN