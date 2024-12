Le riz vietnamien est le plus cher du monde

Le prix d'exportation du riz vietnamien continue d'augmenter et reste le plus élevé parmi les principaux pays exportateurs mondiaux.

Selon une étude des marchés d'exportation, les prix du riz vietnamien ont continué le 23 novembre d'augmenter légèrement, restant en tête dans la région.

Le prix du riz brisé à 5% au Vietnam est de 522 USD/tonne, bien supérieur à ceux d'autres pays exportateurs du même type, comme la Thaïlande à 490 USD/tonne, l'Inde à 452 USD/tonne, le Pakistan à 458 USD/tonne et le Myanmar à 500 USD/tonne.

Le prix du riz brisé à 25% au Vietnam est de 485 USD/tonne, également plus élevé que ceux d'autres pays tels que la Thaïlande à 452 USD/tonne, l'Inde à 438 USD/tonne et le Pakistan à 421 USD/tonne.

En général, les prix d'exportation du riz vietnamien restent les plus élevés de la région, nettement supérieurs à ceux des autres fournisseurs.

Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, le volume total des exportations de riz au cours de la période de janvier à octobre de l'année a atteint près de 7,8 millions de tonnes, générant 4,86 milliards d'USD, soit une augmentation de 10,2% en volume et de 23,4% en valeur par rapport à la même période en 2023.

Le prix moyen à l'exportation du riz au cours de la période de janvier à octobre est estimé à 626,2 USD/tonne, en hausse de 12% par rapport à la même période en 2023.

Selon les experts, bien que le prix à l'exportation du riz vietnamien soit actuellement inférieur à la moyenne de la période de janvier à octobre de l'année en raison de la levée par l'Inde de l'interdiction d'exporter du riz, augmentant ainsi l'offre mondiale, les prix du riz vietnamien restent élevés et demeurent les plus chers parmi les plus grands pays exportateurs du monde.

Entre janvier et septembre, les Philippines ont été le plus grand marché de consommation de riz du Vietnam, avec une part de marché de 45,4%. L'Indonésie et la Malaisie sont également parmi les plus grands marchés, avec des parts de marché respectives de 14,4% et 8,5%.

Récemment, l'Agence nationale de l'alimentation indonésienne s'est fixée comme objectif de cesser les importations de riz dès l'année prochaine. Toutefois, certains types de riz spécialisés importés du Vietnam seront exemptés de cette interdiction. Cela n'affectera donc pas le marché d'exportation du Vietnam.

Selon Nguyên Hoàng Hiêp, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam : "On s'attend à ce qu'à la fin de cette année, la production de riz atteigne 43 millions de tonnes, garantissant ainsi la sécurité alimentaire nationale et permettant l'exportation de plus de 8 millions de tonnes de riz. Le chiffre d'affaires devrait dépasser les 5 milliards d'USD, un niveau record".

En revanche, les importations de riz au Vietnam ont également augmenté de manière spectaculaire. Au cours des dix derniers mois, le Vietnam a importé du riz pour un montant de 1,2 milliard d'USD, soit une augmentation de près de 73% par rapport à la même période de l'année précédente, un niveau inédit.

Selon les prévisions du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), le Vietnam deviendra cette année le troisième plus grand importateur de riz au monde, avec un volume record de 3,2 millions de tonnes. Ce chiffre est inférieur à celui des Philippines (5 millions de tonnes) et de l'Indonésie (3,7 millions de tonnes).

