Un expert analyse la portée de la visite du président de l’AN, Trân Thanh Mân, à Singapour

Le Professeur agrégé et Docteur Vu Minh Khuong, de Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour, a souligné la signification de la visite du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân à Singapour et les perspectives de coopération entre les deux organes législatifs et les deux pays.