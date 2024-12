Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam rencontre le Premier ministre de Singapour

Photo : VNA/CVN

Saluant cette visite de Trân Thanh Mân, sa première à Singapour en tant que président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Lawrence Wong a déclaré qu'il se rendrait au Vietnam en 2025. Il a demandé au président de l'Assemblée nationale de transmettre son invitation au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à se rendre à Singapour à un moment opportun.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a remercié Singapour pour avoir aidé le Vietnam à surmonter les graves conséquences causées par le typhon Yagi en septembre dernier, soulignant qu'il s'agissait d'une illustration vivante du partenariat stratégique Vietnam - Singapour ainsi que de l'amitié entre les dirigeants et les peuples des deux pays.

Les deux dirigeants ont affirmé que les relations Vietnam - Singapour se développaient constamment et avaient obtenu de nombreuses réalisations importantes dans tous les domaines. Ils ont convenu que dans les temps à venir, les deux parties continueraient à se coordonner étroitement pour porter bientôt les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

Satisfaits des résultats de la coopération économique bilatérale, les deux dirigeants ont affirmé leur détermination à promouvoir cet important pilier de la coopération, à travers le renforcement de l'échange d'informations et du partage d'expériences dans la gestion des nouveaux problèmes de développement socio-économique, la promotion des investissements sur la base des atouts de chaque pays...

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont également été unanimes sur la nécessité de promouvoir et d'élargir la coopération en matière de sécurité et de défense pour la rendre plus substantielle et plus efficace.

Ils ont en outre discuté de mesures pour promouvoir la coopération dans d'autres domaines importants tels que l'éducation-formation, la culture, les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle des peuples des deux pays.

Satisfait des évaluations positives du Premier ministre de Singapour sur le rôle et les contributions de la communauté vietnamienne dans ce pays, Trân Thanh Mân, a demandé au gouvernement de Singapour de continuer à créer des conditions favorables aux entreprises, investisseurs vietnamiens et aux quelque 25.000 Vietnamiens sur son sol.

Concernant des questions internationales et régionales, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement, à se soutenir mutuellement dans les forums et organisations multilatéraux, et à s'efforcer de maintenir la solidarité et le rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans les questions stratégiques qui ont un impact sur la sécurité et le développement de la Communauté de l'ASEAN et des pays de la région, y compris la question de la Mer Orientale.

Le même jour, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et son épouse ont visité Gardens By The Bay.

VNA/CVN