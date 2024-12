Trân Thanh Mân s’entretient avec le président du Parlement de Singapour

Selon Seah Kian Peng, les relations entre Singapour et le Vietnam sont solides et multidimensionnelles, reposant sur une vision stratégique partagée, des liens étroits entre les dirigeants et une coopération économique florissante.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné que le Vietnam considérait toujours Singapour comme un partenaire important de premier plan dans la région, partageant des intérêts communs et une vision stratégique.

Dans un esprit de coopération, les deux parties ont défini de nouvelles orientations pour renforcer leurs relations bilatérales. Les deux parties ont réaffirmé l'importance centrale de la coopération politique dans leurs relations bilatérales.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a proposé à Singapour de continuer à soutenir la formation et la promotion de cadres de niveau stratégique pour le Vietnam.

Les deux dirigeants ont affirmé que la coopération économique et commerciale demeure un pilier important des relations bilatérales, souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des accords économiques bilatéraux, en particulier dans les nouveaux domaines de croissance tels que l'économie verte, l'économie numérique, l'énergie propre, la cybersécurité, l'innovation... ainsi que d'autres domaines clés de l’Accord-cadre sur la connexion des deux économies.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération dans des domaines traditionnels tels que les infrastructures, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Discutant de la coopération en matière de sécurité et de défense, les deux parties ont estimé qu'il s'agissait d'un domaine important avec beaucoup de possibilités de promotion, notamment via les mécanismes de dialogue, les échanges entre les forces marines, terrestres et aériennes, la coopération dans la cybersécurité, la recherche et le sauvetage, la médecine militaire, la protection de l’environnement marin grâce à l’application de nouvelles technologies.

Afin de renforcer leur partenariat stratégique, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière efficace l'accord de coopération parlementaire, en encourageant les échanges entre les parlementaires des deux pays.

À cette occasion, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a proposé au Parlement de Singapour de mettre en place des politiques visant à faciliter les affaires des entreprises, le travail, les études et la vie quotidienne des Vietnamiens sur son sol, contribuant ainsi au développement des relations entre les deux pays et au développement socio-économique de Singapour.

Discutant des questions internationales et régionales, les deux dirigeants sont convenus de continuer à renforcer la coopération, la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, ce pour contribuer à améliorer la position et la réputation de chaque pays dans la région et dans le monde.

Concernant les questions régionales, les deux parties ont partagé des points de vue similaires sur la construction et le maintien d'un environnement pacifique et stable pour le développement dans la région Asie-Pacifique ; souligné la nécessité de maintenir et d'assurer la sécurité et la sûreté maritimes et aériennes en Mer Orientale et de résoudre pacifiquement les différends sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

