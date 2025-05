Réorganisation locale : le président de l’AN travaille avec des représentants de trois localités

Dans la matinée du 11 mai, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a eu une séance de travail avec la Permanence du Comité du Parti de Cân Tho, ainsi que celles des provinces de Hâu Giang et de Soc Trang, concernant la mise en œuvre de la Résolution du 11 e plénum du Parti (XIII e mandat).

Lors de cette séance, les dirigeants locaux ont présenté des rapports sur plusieurs questions clés : la fusion des unités administratives au niveau provincial, la suppression du niveau de district, la fusion au niveau communal, la mise en place d’un modèle d’organisation administrative à deux niveaux locaux, le personnel des Comités provinciaux du Parti concernés par les fusions, ainsi que l’organisation des congrès locaux du Parti à tous les niveaux.

Le président de l’Assemblée nationale a salué les efforts proactifs et positifs des trois Comités du Parti pour la qualité et le respect du calendrier fixé. Il a demandé aux trois localités de se concentrer sur l’exécution des tâches et des solutions afin d’assurer le succès des objectifs fixés.

Il a également recommandé aux localités d’examiner et d’évaluer la situation des biens publics et des bâtiments administratifs, de proposer des plans d’utilisation efficace des infrastructures excédentaires après les fusions, afin d’éviter tout gaspillage. Il a souligné l’importance d’accélérer l’application des technologies, de la numérisation et de la transformation numérique pour améliorer la gestion publique et la prestation des services avant, pendant et après la réorganisation.

En parallèle, les localités doivent renforcer leur gouvernance pour assurer le développement socio-économique et garantir l’atteinte des objectifs fixés. Le président de l’Assemblée nationale a insisté sur la responsabilité des dirigeants dans la proposition et la sélection du personnel conformément aux nouvelles réglementations centrales. Soulignant l’importance cruciale de cette tâche, il a exigé de choisir des personnes vertueuses, compétentes, déterminées et efficaces.

Il a exprimé le souhait que les localités, avant et après la réorganisation, maintiennent l’unité, renforcent la communication et suscitent le consensus et l’adhésion de la population...

