Dix-neuf localités dans le pays achèvent le programme d’éradication des logements précaires

Entre le 11 et le 17 mai, quatre nouvelles localités du pays que sont Son La, Binh Dinh, Binh Phuoc et Hâu Giang ont annoncé avoir réussi le programme d'éradication des logements précaires, ce qui porte à 19 le nombre total de localités dans le pays à avoir achevé ce programme.

L'information a été rendu publique le 18 mai par le ministère des Affaires ethniques et religieuses.

Ces derniers temps, toutes les localités du pays considèrent le programme de l'élimination de l'habitat précaire comme une tâche importante. Les dirigeants des provinces et des villes ont renforcé la direction, la supervision et exhorté les localités à accélérer l'avancement de la construction et de la réparation des maisons pour les ménages pauvres, les ménages quasi-pauvres et les familles méritantes.

Les administrations à tous les niveaux se concentrent sur la mobilisation des ressources provenant des budgets locaux, des programmes nationaux ciblés et du soutien des organisations, des individus et des communautés pour mettre en œuvre efficacement le programme. Les localités ont pris de nombreuses initiatives pour se coordonner avec les entreprises de matériaux de construction afin de réduire les prix, de soutenir les prêts préférentiels pour les habitants et de surveiller de près les mesures pour éviter les erreurs, garantissant ainsi que le programme obtienne des résultats concrets.

