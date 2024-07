Le président de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés reçu à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a hautement apprécié la FIATA pour son soutien à l'Association des entreprises de services logistiques du Vietnam (VLA) dans l'organisation du Congrès mondial de la FIATA en 2025.

Il a informé l’invité de la situation de la logistique vietnamienne avec un taux de croissance annuel de 14 à 16% en moyenne, ce qui avait grandement contribué à porter le chiffre d'affaires total de l’import-export du Vietnam en 2023 à près de 700 milliards d'USD.

Il a déclaré que la FIATA était toujours une "passerelle" importante contribuant à promouvoir la coopération entre la VLA et, plus généralement, la communauté des entreprises de services logistiques du Vietnam, et d'autres associations et communautés d'entreprises de services logistiques dans le monde. Le Premier ministre a également reconnu les contributions de la FIATA au développement des services logistiques du Vietnam.

Le chef du gouvernement a demandé à la FIATA de partager davantage d'informations, de conseils et de soutien sur la transformation numérique et la transition verte, en se concentrant sur des solutions pour développer la logistique agricole et industrielle, les flottes maritimes et les corridors économiques et commerciaux..., et d’accorder des assistances techniques au Vietnam pour l’aider à parachever en 2024 sa Stratégie nationale sur le développement des services logistiques.

Il a aussi demandé à la FIATA de prêter attention au soutien au développement des ressources humaines pour l'industrie logistique vietnamienne, d’élargir les programmes de formation et d’amélioration des capacités des entreprises vietnamiennes.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnerait ses partenaires nationaux et étrangers, créerait toutes les conditions favorables aux activités de coopération économique, d'investissement, de commerce et de services, en mettant particulièrement l'accent sur la coopération dans le développement des services logistiques afin d'apporter plus d'avantages à toutes les parties.

Le président de la FIATA, Turgut Erkeskin, a estimé que le gouvernement, les ministères et les organes compétents du Vietnam participeraient activement à l'organisation réussie du Congrès mondial de la FIATA prévu en 2025 dans la capitale Hanoï.

Il a hautement apprécié la Stratégie vietnamienne sur le développement des services logistiques pour la période 2025-2035, avec vision pour 2045, en particulier les contenus sur la transformation numérique, la transition verte, ainsi que l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Constatant que le Vietnam avait un grand potentiel pour devenir un centre logistique de la région et du monde, le président de la FIATA a proposé au Vietnam de mobiliser toutes les ressources sociales pour développer ce secteur économique.

VNA/CVN