Le Premier ministre reçoit le ministre japonais chargé du CPTPP

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, mardi 9 juillet à Hanoï, Shindo Yoshitaka, ministre japonais chargé de la Revitalisation économique, ministre en charge des start-up, ministre en charge de la Gestion des crises dues aux maladies infectieuses, ministre de la Réforme du système de sécurité sociale, ministre d’État chargé de la Politique économique et fiscale, ministre chargé de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a salué l’arrivée du ministre japonais au Vietnam pour discuter de la mise en œuvre du CPTPP et de la coopération bilatérale entre le Vietnam et le Japon.

Afin de continuer à promouvoir fortement la coopération bilatérale entre les deux pays, le Premier ministre a proposé que le gouvernement japonais continue de coopérer avec le Vietnam et de le soutenir dans l'industrialisation et la modernisation du pays basées sur les sciences, les technologies, l'innovation, le développement vert, l'économie numérique, l'économie circulaire, l’économie de partage, l’économie du savoir.

Il a également suggéré au Japon de collaborer avec le Vietnam dans de nombreux autres domaines, dont l’agriculture, la résilience au changement climatique, le travail, l’éducation et la formation, le tourisme, d’aider les entreprises vietnamiennes à participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales, et de renforcer le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Remerciant le Japon d'avoir créé des conditions favorables à la diaspora vietnamienne, le chef du gouvernement a déclaré espérer que le Japon élargirait sa politique d’accueil de Vietnamiens pour étudier et travailler sur son sol.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam était toujours prêt à se coordonner avec le Japon et les autres membres du CPTPP dans sa mise en œuvre, afin d'améliorer son efficacité dans les temps à venir, contribuant ainsi à apporter davantage d'avantages aux entreprises et aux consommateurs et à renforcer son rôle dans le commerce régional et mondial.

De son côté, le ministre Shindo Yoshitaka a proposé que le Vietnam continue de se coordonner étroitement avec le Japon et les autres membres du CPTPP pour le mettre en œuvre efficacement. Il a également proposé que le Vietnam se coordonne avec le Japon pour promouvoir la coopération avec des programmes et des projets spécifiques, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de l'éducation, de la formation et du travail.

