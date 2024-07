Le 248e Jour de l’Indépendance des États-Unis célébré à Hô Chi Minh-Ville

Le vice-président du HUFO, Pham Xuân Hoàng Ân, a déclaré que cette célébration était significative non seulement pour le peuple américain mais aussi les peuples du monde entier, qui chérissent les valeurs de liberté, de démocratie et d’indépendance.

Il s’agit d’une manifestation claire de l’amitié de longue date et de la coopération durable entre le Vietnam et les États-Unis, a déclaré le responsable.

Ces dernières années ont été marquées par de grands progrès dans les relations bilatérales, en particulier la récente élévation de leurs liens au niveau de partenariat stratégique intégral, une percée ouvrant de nombreuses opportunités pour une coopération plus intensive dans divers domaines tels que le commerce, l’investissement, la science et la technologie, la défense, la sécurité et la diplomatie populaire.

Le nouveau partenariat souligne l’engagement des deux pays à promouvoir des relations plus solides dans l’intérêt commun des deux peuples ainsi que pour la paix et la stabilité régionale et mondiale, a-t-il noté.

Sur la base des relations solides entre les deux pays, Hô Chi Minh-Ville est fière de ses liens étroits avec ses villes jumelles telles que San Francisco et New York. Leurs échanges culturels, économiques et éducatifs ont contribué à diversifier les relations entre le Vietnam et les États-Unis et ont généré des avantages pratiques pour les deux, a-t-il poursuivi.

Hô Chi Minh-Ville est convaincue que que les deux parties créeront des conditions plus favorables aux échanges culturels, contribuant ainsi à approfondir la compréhension mutuelle et la coopération globale entre les deux pays, a ajouté le responsable.

Saluant les fortes avancées dans les relations américano-vietnamiennes, la consule générale adjointe par intérim des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Christian Le, a déclaré que 2025 marquera le 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques bilatérales et que leur partenariat n’a jamais été aussi bon qu’aujourd’hui.

Les deux pays sont passés d’une histoire de conflits et de divisions à un partenariat stratégique intégral couvrant de multiples domaines, notamment la politique, la sécurité, l’économie, l’éducation et les échanges entre les peuples.

La diplomate américaine a souligné certains résultats positifs de la coopération dans les domaines de l’éducation, du règlement des conflits, du commerce, de l’investissement et du développement de l’économie verte.

L’un des points forts du partenariat réside dans les liens entre les peuples, comme en témoignent la création d’opportunités pour les étudiants de chaque pays et la formation de chaînes d’approvisionnement sûres pour les petites entreprises des deux pays.

Les États-Unis souhaitent travailler avec le gouvernement et le peuple vietnamiens pour saisir cette opportunité dans les années à venir pour le développement d’un Vietnam fort, prospère, indépendant et résilient, a indiqué la diplomate.

VNA/CVN