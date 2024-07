La Commission militaire centrale tient sa 10e conférence à Hanoï

La Commission militaire centrale a convoqué le 8 juillet sa 10 e conférence à Hanoï pour discuter et évaluer les affaires militaires et de défense au premier semestre de 2024 et déployer les tâches clés pour le 2 e semestre.

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, n'a pas pu assister personnellement à l'événement pour des raisons personnelles. Il a adressé un discours directif, soulignant plusieurs points importants comme références pour les participants lors de leurs discussions.

Dans le discours du secrétaire général du Parti, lu par le membre du Politburo, le secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, le leader du PCV a noté que la situation mondiale et régionale devrait continuer à être rapide, compliquée et évolutions imprévues au cours des mois restants de l’année.

Il a exhorté la Commission à se concentrer sur la mise en œuvre de plusieurs tâches clés avec détermination et proactivité. Ces tâches comprennent la réalisation des objectifs et missions fixés, la constitution de ressources humaines militaires solides capables de répondre aux nouvelles exigences et la protection de la souveraineté du pays sur les frontières, les mers et les îles ainsi que de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale.

Dans leurs discours d'ouverture à la conférence, le membre du Politburo, le président Tô Lâm et le membre du Politburo, le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui sont membres du Comité permanent de la Commission, ont reconnu et loué les réalisations importantes que la Commission et le ministère de la Défense ont obtenues.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la commission à renforcer ses capacités de recherche, à comprendre fermement et à prévoir avec précision la situation, et à conseiller le Parti et l'État dans la promulgation de politiques militaires et de défense qui répondent aux exigences de protection nationale à court et à long terme.

Il a ensuite souligné l'importance d'un travail rigoureux et efficace dans la planification, l'investissement, la finance et l'économie de la défense conformément aux réglementations, ainsi que du développement et de l'achèvement de projets et d'initiatives modernes et à double usage dans l'industrie de la défense.

Parallèlement, en ce qui concerne l'avenir, le président Tô Lâm a évoqué la nécessité de renforcer les capacités, de construire une position de défense nationale pour tous en association avec la sécurité du peuple, et d'intégrer la consolidation de la défense et de la sécurité au développement économique et vice versa.

Il a également souligné la nécessité pour la commission et le ministère de mettre en œuvre efficacement la Résolution de la 8e Plénum du 13e Comité central du Parti sur la stratégie de protection de la Patrie dans la nouvelle situation, tout en maintenant une préparation au combat stricte, en gérant étroitement l'espace aérien, les mers, les frontières, et les zones intérieures, et en sauvegardant fermement la souveraineté, l'intégrité territoriale et les activités de développement économique maritime.

Il est important de construire une organisation militaire modèle du Parti, capable de diriger les tâches militaires et de défense dans la nouvelle situation, a déclaré le président.

Il a appelé la commission et le ministère à mettre en œuvre rigoureusement les conclusions du Politburo sur l'intégration internationale et la diplomatie de défense jusqu'en 2030 et au-delà.

Il s’agit notamment du renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, de la participation aux activités et forums de défense régionaux et internationaux ainsi qu’aux missions de maintien de la paix des Nations unies, et de la promotion de la collaboration internationale dans la gestion des conséquences de guerres, le déminage et la manipulation des produits chimiques toxiques.

VNA/CVN