Des vice-Premiers ministres vietnamien et russe tiennent une réunion en ligne

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et son homologue russe Dmitry Chernyshenko ont co-présidé mardi 9 juillet une réunion en ligne pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération substantielle et efficace entre les deux pays dans tous les domaines dans le cadre du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique.