Des navires de la Marine américaine et du garde-côte américain visitent la province de Khanh Hoa

Le navire amiral de la 7 e flotte américaine, l'USS Blue Ridge , et le garde-côte américain Waesche sont arrivés le 8 juillet au port international de Cam Ranh, entamant une visite de cinq jours dans la province de Khanh Hoa, au Centre.

Les responsables de la de la 4e Région navale et de la Région 3 de la Garde côtière vietnamienne, ainsi que des représentants de Khanh Hoa et d'autres agences vietnamiennes ont organisé une cérémonie d’accueil pour les équipages des deux navires américains.

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi, le commandant de la 7e flotte et les responsables des navires ont rendu une visite de courtoisie aux autorités du Comité populaire provincial de Khanh Hoa.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Lê Huu Hoàng, a souligné l'importance de la visite des navires américains alors que les États-Unis célèbrent le 248e anniversaire de la Déclaration d'indépendance (4 juillet) et que les deux pays célèbrent les 29 ans de la normalisation de leurs relations diplomatiques (12 juillet 1995 – 2024).

Cette visite devrait promouvoir davantage l'amitié et le partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis, a-t-il déclaré.

Pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a affirmé que Khanh Hoa avait organisé diverses activités pour contribuer au développement des relations américano-vietnamiennes.

Les États-Unis aideront Khanh Hoa à attirer des investissements, en particulier dans les domaines de la haute technologie et du tourisme, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de leur visite, les responsables de l'USS Blue Ridge et du CGC Waesche rencontreront également les dirigeants de la Marine populaire vietnamienne et des Garde-côtes vietnamiens.

Ils participeront à des événements d'échange d'expertise professionnelle avec des unités du ministère vietnamien de la Défense, à des activités communautaires et à des événements d'échange sportif.

VNA/CVN