Le président de l'Assemblée nationale honore les familles méritantes à Nghê An

À l'occasion du 77e anniversaire de la Journée des invalides et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet), le président de l'Assemblée nationale a également offert de l'encens en mémoire du Président Hô Chi Minh et des Héros morts pour la Patrie au cimetière international des Morts pour la Patrie Vietnam - Laos, situé dans le district montagneux d'Anh Son, province de Nghê An.

Photo: VNA/CVN

Le cimetière international des Morts pour la Patrie Vietnam - Laos abrite plus de 11.000 tombes de soldats volontaires et d'experts militaires vietnamiens qui se sont sacrifiés sur les champs de bataille lao. Ce lieu symbolise la solidarité et l'amitié spéciale entre les deux peuples.

Dans le livre du souvenir, Trân Thanh Mân a souligné que le cimetière international des Morts pour la Patrie Vietnam - Laos est un beau symbole de la solidarité et de l'amitié entre les deux pays. Pendant les deux guerres de résistance, les soldats volontaires et les experts militaires vietnamiens ont combattu aux côtés des Lao, construisant et protégeant les zones libérées, renforçant les forces armées et développant la guérilla au Laos.

Dans l'après-midi, au siège du Comité du Parti du district d'Anh Son, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a offert des cadeaux et a également participé à une cérémonie de remise de fonds pour la construction de 20 maisons destinées aux familles méritantes du district d'Anh Son.

Trân Thanh Mân a exprimé sa profonde reconnaissance envers leur sacrifice et leur dévouement envers la Patrie. Il a souligné l'importance continue de soutenir ces familles et de perpétuer les valeurs de gratitude et de respect promues par le Parti, l'État et le peuple vietnamiens..

VNA/CVN