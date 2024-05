Binh Duong ambitionne de devenir un leader de la logistique

>> Binh Duong veut attirer des investissements pour les parcs industriels de nouvelle génération

>> La province de Binh Duong creuse le filon de l’agriculture intelligente

>> Des investisseurs japonais se joignent à un grand projet immobilier à Binh Duong

Photo : BD/CVN

À ce jour, Binh Duong compte 4.255 projets d'investissement étranger, avec un capital total de 40,5 milliards d'USD et 67.299 entreprises à fonds domestiques, avec un capital total de 741.000 milliards de dôngs.

Selon la Professeure agrégée-Dr. Hô Thi Thu Hoà, présidente de l'Institut de recherche logistique du Vietnam, Binh Duong, grâce à ses infrastructures existantes et à un grand parc industriel, est capable de devenir un centre logistique de toute la région. Parallèlement, Binh Duong se concentre sur ses infrastructures de transport, base importante pour devenir un centre logistique important.

Cependant, Hô Thi Thu Hoa a déclaré que Binh Duong devait encourager les entreprises à avoir une gestion moderne, efficace et professionnelle de la chaîne d'approvisionnement afin de suivre le rythme de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Binh Duong, Nguyên Van Danh, a déclaré que Binh Duong était l'une des principales provinces du Vietnam en matière de développement économique et d'urbanisation. Avec une situation géographique stratégique à l'entrée Sud de Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong a de nombreux potentiels et des atouts particuliers.

Jusqu'à présent, Binh Duong a formé une chaîne reliant les services logistiques régionaux au système d'infrastructures.

Photo : BD/CVN

Avec l'avantage d'un emplacement stratégique, des atouts en matière de développement industriel ainsi que des infrastructures urbaines, des transports et des zones et clusters industriels prévus pour un développement synchrone, Binh Duong dispose de toutes les conditions favorables pour devenir un centre de services, de soutien pour les secteurs industriel, scientifique et technologique des régions Sud-Est et Sud.

"Parmi eux, l'industrie de la logistique possède tout le potentiel interne pour devenir l'un des secteurs économiques importants et de pointe de la province, un facteur déterminant dans la promotion du développement socio-économique de Binh Duong à l'avenir", a ajouté le vice-président de la province de Binh Duong.

Lors d'une séance de travail récent avec la délégation gouvernementale dirigée par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà à Binh Duong, le président du Comité populaire provincial de Binh Duong, Vo Van Minh, a proposé au gouvernement de planifier et d'investir dans la gare intermodale internationale de Song Thân dans la ville de Di An (Binh Duong), pour en faire la plaque tournante du fret du Sud, reliant les villes et provinces de la région Sud-Est.

VNA/CVN