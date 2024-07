Les institutions supérieures de contrôle coopèrent dans la lutte anti-corruption

Il s'agissait de l'un des événements importants de la série d'activités célébrant le 30e anniversaire de la création de l'Audit d'État du Vietnam, permettant aux ISC et aux organisations internationales de faire entendre leur voix et de proposer des solutions efficaces pour relever les défis de la prévention et de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, et en même temps reconnaître les efforts des ISC ainsi que les efforts de l'Audit d'État du Vietnam au cours de la période écoulée.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Duc Hai, a souligné qu'après 30 ans de développement, l'Audit d'État du Vietnam a prouvé son rôle et sa position importants dans le système politique de l'État, devenant un outil efficace dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité et apporté certaines contributions à la communauté des agences supérieures de contrôle des pays du monde entier et aux activités de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

L'Audit d'État est un outil important du Parti et de l'État du Vietnam dans la gestion des finances publiques et des biens publics, qui fournit rapidement des informations et des rapports d'audit à l'Assemblée nationale, participe activement à la lutte contre la corruption, contribuant à renforcer la transparence, l'intégrité publique et la bonne gouvernance, a dit le vice-président de l’AN Nguyên Duc Hai.

De son côté, l’auditeur général Ngô Van Tuân, a souligné que, dans le contexte de mondialisation, de 4e révolution industrielle et de nombreux problèmes émergents, la coopération internationale pour la paix, le développement et la lutte contre la corruption en particulier est une exigence pratique.

Selon l’auditeur général Ngô Van Tuân, le rôle traditionnel de l'ISC est de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le secteur public pour un environnement de bonne gouvernance. Par conséquent, de nombreux avis estiment que le rôle de l'ISC dans la prévention et la lutte contre la corruption consiste à se concentrer sur la prévention, la dissuasion et la prévention.

Tsakani Maluleke, femme auditeur générale d'Afrique du Sud, a déclaré que l'Audit général de l'Afrique du Sud (AGSA) jouait un rôle important dans la lutte contre la corruption en promouvant la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance. En examinant les dépenses publiques et les transactions financières, l'AGSA peut détecter et signaler les pratiques de corruption telles que le détournement de fonds, la fraude, la corruption et le détournement de fonds publics.

La coopération entre les ISC est très importante pour optimiser les ressources, contribuer à la transparence et améliorer l'intégrité publique, a affirmé Tsakani Maluleke.

Les délégués ont discuté les fonctions et les tâches de l'ISC en matière de lutte contre la corruption, la position de l'ISC et la coordination avec d'autres agences dans la mise en œuvre des tâches de lutte contre la corruption ; les conditions, la base juridique, les ressources humaines et les moyens et techniques nécessaires pour que l'ISC puisse mener à bien sa mission de lutte contre la corruption…

