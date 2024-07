Création d'un comité directeur pour traiter les problèmes liés aux documents juridiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté le 8 juillet sur la nécessité d’examiner et de traiter des questions dans le système des documents juridiques pour s’adapter aux conditions réelles.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement a signé le même jour la décision 603/QD-TTG sur la création d’un comité de pilotage de l’examen et du traitement des questions dans le système des documents juridiques et a présidé sa première réunion à Hanoï.

L'examen et le traitement des questions dans le système des documents juridiques contribuent à élever la conscience et le sens des responsabilités des cadres et membres du Parti, à améliorer le climat des affaires, à promouvoir la réforme administrative, l’édification d’un État de droit socialiste ainsi que la mise en œuvre des objectifs fixés dans la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, a déclaré le Premier ministre, également chef du comité de pilotage, lors de la réunion.

Pham Minh Chinh a indiqué que la portée de l'examen et du traitement comprenait quelques lois qui nécessitaient les amendements les plus urgents et celles qui avaient une feuille de route pour des modifications d’ici 2025.

Les contenus ciblés par le comité de pilotage concernent, entre autres, la simplification des procédures administratives, l’utilisation efficace des ressources au service du développement, la promotion des investissements publics et des ressources de l'État en tant que facteur clé guidant et activant toutes les autres ressources légitimes, y compris les investissements étrangers, selon le chef du gouvernement.

VNA/CVN