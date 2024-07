Le PM reçoit le ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie de Malaisie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la Malaisie comme le principal partenaire commercial et d'investissement du Vietnam lors d'une réception à Hanoï le 8 juillet pour le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz.

Zafrul Abdul Aziz est en visite de travail au Vietnam pour co-présider la 4e session du Comité mixte commercial Vietnam - Malaisie à Hanoï.

Actuellement, la Malaisie est le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le 10e au monde. Avec un capital social total de plus de 13 milliards d'USD, la Malaisie est également le troisième investisseur de l'ASEAN au Vietnam, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam accueille et encourage toujours les entreprises et les investisseurs malaisiens à opérer dans le pays, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam s'engage à protéger leurs droits et intérêts légitimes, à garantir un traitement équitable et à créer des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, y compris ceux de Malaisie.

Alors que l'objectif d'atteindre 20 milliards d'USD de commerce bilatéral dans les années à venir est réalisable, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux pays continuent de tirer parti de leurs atouts complémentaires, d'explorer des solutions révolutionnaires pour stimuler la coopération économique, commerciale et d'investissement, et participer aux chaînes d'approvisionnement mondiaux.

Il a également proposé à la Malaisie de faciliter l'entrée des produits vietnamiens sur son marché, en particulier les produits agricoles transformés, les fruits de mer et les produits alimentaires, aider le Vietnam à développer l'industrie halal et à encourager les investissements malaisiens au Vietnam dans ce domaine, ainsi que dans la transformation numérique, la transition verte, l'énergie propre et l'exportation d'énergie éolienne. Il a en outre appelé à renforcer la collaboration dans des domaines émergents tels que l’innovation, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Pour renforcer davantage la collaboration, le Premier ministre a proposé de partager des expériences, de construire conjointement des mécanismes et des politiques, d'améliorer la capacité de gouvernance, de transférer des technologies et de former des ressources humaines de qualité, en particulier dans les secteurs émergents. Il a également souligné la nécessité de favoriser une coopération efficace entre les entreprises des deux pays, les échanges entre les peuples et la collaboration touristique et culturelle avec des réglementations flexibles.

Sur les questions régionales et mondiales, a déclaré le chef du gouvernement, dans le contexte actuel, le Vietnam et la Malaisie doivent continuer à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux. Avec les autres États membres de l'ASEAN, ils devraient maintenir le rôle central du bloc, renforcer l'unité dans la diversité au sein de l'ASEAN et maintenir un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté de la navigation et de l'aviation en Mer Orientale, et de régler les différends de manière pacifique conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations unies et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Le Premier ministre a affirmé le soutien du Vietnam à la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025 et a demandé à la Malaisie de soutenir les efforts du Vietnam pour faire supprimer le "carton jaune" d'avertissement de la Commission européenne contre les produits de la mer vietnamiens concernant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Zafrul Abdul Aziz, pour sa part, a souligné qu'il s'agissait de sa deuxième visite au Vietnam et a mentionné un vaste programme impliquant de nombreuses entreprises malaisiennes. Il a prédit que le chiffre d'affaires du commerce bilatéral pourrait atteindre 18 milliards d'USD cette année, dépassant ainsi l'objectif initialement fixé pour 2025.

Il a exprimé son vif désir de faire progresser davantage les liens bilatéraux en matière d'économie, de commerce et d'investissement, en particulier dans les domaines soulignés par le Premier ministre, notamment l'industrie Halal, qui recèle un potentiel important, ainsi que la transformation numérique, la transition verte, l'énergie éolienne, l'innovation et l'intelligence artificielle. .

Le ministre a affirmé le soutien continu de la Malaisie au rôle central de l'ASEAN dans les questions régionales et a exprimé l'espoir de la Malaisie de voir le Vietnam continuer de soutenir sa présidence de l'ASEAN en 2025.

VNA/CVN