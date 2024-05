La logistique verte aide les entreprises à parvenir au développement durable

L’écologisation du secteur de la logistique et l’application de la logistique verte dans les entreprises aideront les entreprises à répondre aux critères environnementaux, à accroître leur compétitivité et à parvenir à un développement et une croissance pleins et durables

La logistique verte est le concept de calcul et d’application pour minimiser les impacts écologiques des activités logistiques, et est devenue une tendance incontournable. Si les entreprises ne mettent pas rapidement en œuvre des critères pour verdir le secteur, elles seront confrontées à des difficultés à l’avenir et pourraient être progressivement exclues des activités commerciales, commerciales et d’import-export, tant au niveau national qu’international.

Ngô Khac Lê, secrétaire général adjoint de l’Association vietnamienne des entreprises de logistique (VLA), a déclaré que pour promouvoir la logistique verte pour une croissance pleine et durable au Vietnam, il est essentiel de comprendre son essence et son rôle.

La sensibilisation et la compréhension des exigences de la logistique verte, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME), restent limitées, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de sélectionner des solutions et des approches de logistique verte adaptées à chaque entreprise et industrie.

Le responsable a également souligné la nécessité de maintenir les campagnes de communication ainsi que l’implication et le soutien du gouvernement et des agences de gestion dans le projet.

Il a également proposé des solutions pour améliorer l’efficacité des voies navigables intérieures et du transport maritime afin d’augmenter le volume des marchandises et de réduire les émissions des véhicules.

Les entreprises nationales doivent accélérer leurs efforts d’innovation, de créativité et de transformation numérique, et mettre en œuvre vigoureusement une logistique verte et intelligente pour les activités d’importation et d’exportation, a-t-il ajouté.

Promouvoir une logistique verte pour une croissance globale et durable n’est pas seulement une exigence spécifique au Vietnam mais aussi une tendance mondiale.

Les entreprises nationales, en particulier les PME, doivent prendre des mesures proactives pour accroître leur compétitivité et développer une marque plus forte parmi les communautés d’affaires étrangères, favorisant ainsi un développement plus durable et plus global, a souligné le responsable.

