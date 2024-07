La province de Thanh Hoa exhortée à atteindre son objectif

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, qui a assisté à l’ouverture de la 20 e session du Conseil populaire de la province de Thanh Hoa du 18 e mandat (2021-2026), l’a exhortée à réaliser son objectif de devenir une province riche, belle, civilisée et moderne en 2030 et une province de développement global et typique du pays.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a salué les réalisations récentes de la province. Au cours des six premiers mois de 2024, le taux de croissance économique a atteint 11,5%, la classant au troisième rang du pays (après Bac Giang et Khanh Hoa) ; 1.364 nouvelles entreprises ont été créées, la classant au 8e rang du pays. Et son taux de décaissement des capitaux d'investissement public occupe le premier rang du pays.

Les activités du Conseil populaire provincial ont connu de nombreuses réformes et créativité et étaient plus professionnelles et efficaces, suivant attentivement les politiques et lignes directives du Parti, les lois de l'État, la résolution du Comité provincial du Parti, a dit le président de l’AN.

Le Conseil populaire provincial a sélectionné et examiné rapidement, correctement et avec succès de nombreuses questions importantes et urgentes pour promulguer des mécanismes, politiques et mesures pratiques et réalisables.

Dans les temps à venir, le chef de l’organe législatif demandera à Thanh Hoa de continuer à mettre en œuvre efficacement les résolutions du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et aussi la résolution du 19e Congrès provincial du Parti.

Lors de sa récente 7e session, l'AN a adopté une résolution sur la Planification de l'espace maritime national pour la période 2021-2030, avec la vision jusqu'en 2050. Cette première planification élaborée dans le cadre de la Loi sur l'aménagement créera une base juridique pour maximiser le potentiel et les avantages de la mer et des îles du Vietnam, dont 18.000 km² de zones maritimes de la province de Thanh Hoa, a fait savoir le dirigeant.

Thanh Hoa doit également éliminer rapidement les difficultés et les obstacles lors de la mise en œuvre de la résolution N°37 de l'AN sur l’expérimentation de certains mécanismes et politiques spécifiques pour son développement ; déployer efficacement 10 lois depuis le 1er juillet telles que la Loi sur l’identité, la Loi sur les forces participant à la défense de la sécurité et de l’ordre au niveau local, la Loi sur la protection des droits des consommateurs...

En ce qui concerne les activités du Conseil populaire provincial, Trân Thanh Mân a demandé à ses membres d’être véritablement dévoués, responsables, qualifiés, expérimentés et courageux dans le travail.

VNA/CVN