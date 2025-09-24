Le président de la Douma d'État de Russie effectuera une visite officielle au Vietnam

Le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Vyacheslav Volodine, à la tête d'une délégation de haut niveau, effectuera une visite officielle au Vietnam les 28 et 29 septembre 2025, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Cette visite intervient à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Au cours de son séjour, Vyacheslav Volodine co-présidera la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d'État russe.

VNA/CVN