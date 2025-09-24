Le président de la Douma d'État de Russie effectuera une visite officielle au Vietnam

>> La Biélorussie considère le Vietnam comme partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est
>> Le ministre de la Défense s'entretient avec le conseiller du président russe
>> Le président Luong Cuong reçoit l’assistant du président russe
|Le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Vyacheslav Volodine. Photo: Sputnik/VNA
Cette visite intervient à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.
Au cours de son séjour, Vyacheslav Volodine co-présidera la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d'État russe.
VNA/CVN