Le président de la Douma d'État de Russie effectuera une visite officielle au Vietnam

Le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Vyacheslav Volodine, à la tête d'une délégation de haut niveau, effectuera une visite officielle au Vietnam les 28 et 29 septembre 2025, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Vyacheslav Volodine. Photo: Sputnik/VNA

Cette visite intervient à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Au cours de son séjour, Vyacheslav Volodine co-présidera la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d'État russe.

VNA/CVN

#président #Douma d'État #Russie #visite officielle #Vietnam

