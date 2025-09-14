La Biélorussie considère le Vietnam comme partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est

Le vice-Premier ministre biélorusse Anatoly Aleksandrovich Sivak a affirmé que le Vietnam était un partenaire prioritaire de son pays en Asie du Sud-Est. Il a fait cette déclaration lors d’un banquet célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Environ 400 invités ont assisté à l’événement, dont de hauts responsables du gouvernement et du parlement biélorusses, des ambassadeurs étrangers, des représentants d’entreprises, ainsi que de nombreux Vietnamiens vivant et travaillant en Biélorussie. Des experts et militaires biélorusses ayant aidé le Vietnam pendant la guerre étaient également présents.

Au nom du gouvernement biélorusse, le vice-Premier ministre Anatoly Aleksandrovich Sivak a exprimé sa fierté de commémorer l’histoire du Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationale. Il a salué l’amitié de longue date entre les deux peuples, renforcée par des échanges à tous les niveaux et un soutien mutuel sur la scène internationale. Il a souligné que la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Biélorussie en mai dernier, et la signature d’une déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique constituaient un moment historique.

Lors d'un événement à Minsk le 11 septembre, l'ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyên Van Trung, a rappelé la Déclaration d’indépendance de 1945, prononcée par le Président Hô Chi Minh, et a souligné l’importance de la solidarité internationale, dont celle de la Biélorussie. Il a également mis en avant la visite du secrétaire général Tô Lâm comme le début d’une nouvelle phase dans les relations bilatérales.

À l'occasion des 80 ans de la Fête nationale, l’ambassade du Vietnam a organisé une exposition sur la culture vietnamienne et l’amitié entre les deux nations.

