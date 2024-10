Le président de la Chambre des représentants de Malaisie reçu à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a salué la visite du dirigeant malaisien, effectuée après la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques et au seuil du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam - Malaisie en 2025, se disant convaincu qu’elle contribuera à promouvoir davantage la coopération multiforme entre les deux pays.

Le président de la Chambre des représentants de Malaisie a hautement apprécié les grandes réalisations obtenues par le Vietnam dans le développement socio-économique, la prévention et la lutte contre la corruption.

Il a fait savoir que la Malaisie, en tant que président de l’ASEAN en 2025, s’efforcera de contribuer à la construction d’une communauté ASEAN prospère; et qu’elle souhaite coopérer étroitement avec le Vietnam pour renforcer l’amitié, la paix, la stabilité et la liberté en Asie du Sud-Est, ainsi que pour renforcer la position et le rôle de l’ASEAN dans la région.

Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié les bonnes relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Malaisie ; et a souligné que les deux pays partagent de nombreux points de vue communs sur les questions régionales et internationales.

Œuvrer pour construire une région d’Asie du Sud-Est de paix

Il a salué les résultats de l’entretien entre le président de la Chambre des représentants de Malaisie et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, ainsi que les relations de coopération efficaces entre les deux organes législatifs dans la construction, l’exécution et la surveillance des lois.

Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que dans son rôle de président de l’ASEAN en 2025, la Malaisie œuvrera avec d’autres pays de l’ASEAN pour construire une région d’Asie du Sud-Est de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Il a souligné que l’établissement d’une relation de coopération efficace entre les deux pays est très important dans la situation mondiale complexe actuelle ; a suggéré que les deux pays intensifient les échanges et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux pour renforcer la confiance politique et se coordonnent sur les questions d’intérêt commun ; facilitent davantage la coopération économique, commerciale et d’investissement, en s’efforçant d’augmenter le commerce bilatéral à 18 milliards d'USD dans un sens équilibré d’ici 2025.

Photos : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam créera des conditions pour les investisseurs malaisiens et encouragera les entreprises vietnamiennes à investir en Malaisie, en particulier dans les domaines d’intérêt commun, comme les nouvelles technologies, la transformation numérique et l’énergie propre.

Il a exhorté les deux pays à renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, de prévention et de lutte contre de la criminalité, à promouvoir leur coopération maritime, à valoriser leurs rôles et responsabilités pour garantir un environnement pacifique et stable dans la région, y compris en Mer Orientale. Il a également remercié et demandé à la Malaisie de continuer de créer des conditions favorables pour la communauté des Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Malaisie.

Le président de la Chambre des représentants de Malaisie a hautement apprécié et noté les opinions du secrétaire général Tô Lâm, affirmant que la Malaisie s’efforcera de collaborer avec le Vietnam pour promouvoir davantage la coopération entre les deux pays et construire une communauté ASEAN prospère.

VNA/CVN