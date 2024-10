Le Premier ministre termine avec succès son voyage d'affaires pour assister au Sommet des BRICS+

Photo : VNA/CVN

Pendant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu 25 activités. En plus de sa participation à des activités dans le cadre du Sommet des BRICS+, il a rencontré plus de 30 chefs de délégations, dirigeants de différents pays et organisations internationales, dont le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, les président turc, kazakh, turkmène, biélorusse, ouzbek, le secrétaire général des Nations unies, le président du Conseil d'administration de la Commission économique eurasienne...

Lors de ce premier voyage en Russie dans ses nouvelles fonctions, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président russe Vladimir Poutine, plusieurs autres personnalités russes et des représentants de grandes entreprises locales, pour promouvoir les relations bilatérales dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce, des sciences et des technologies, de l’innovation, de la transition verte, de la transformation numérique, de l'éducation et de la formation, de la culture et du tourisme...

Photo : VNA/CVN

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister au Sommet des BRICS+ a démontré le rôle, les contributions et les responsabilités du Vietnam dans les mécanismes multilatéraux, contribuant à continuer à promouvoir et approfondir les coopérations entre le Vietnam et la Russie, et d’autres pays ; à déployer efficacement la ligne diplomatique définie lors du XIIIe Congrès national du Parti ; à continuer à affirmer la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation ; à accroître la confiance, approfondir les relations, les rendre plus pratiques et efficaces, pour la paix, la coopération et le développement de chaque pays, comme dans le monde.

VNA/CVN