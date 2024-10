Le Secrétariat du Comité central du Parti a un nouveau membre permanent

Trân Câm Tu, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, a reçu vendredi 25 octobre des mains du secrétaire général du Comité central du Parti Tô Lâm la décision de sa nomination par le Politburo.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a fécilité avec des fleurs le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, soulignant l’importance de cette mission dans le contexte de la préparation des congrès du Parti en vue du Congrès national du Parti du 14e mandat, et la pleine confiance du Politburo à son égard.

Il a également exhorté Trân Câm Tu à bien assumer ses fonctions et tâches, à travailler ensemble avec le secrétaire général du Parti pour diriger l’agenda quotidien du Parti, la coordination d’activités de l’appareil du Parti au niveau central, et la préparation des congrès du Parti en vue du Congrès national du Parti du 14e mandat.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a remercié le secrétaire général du Parti, le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti pour la confiance qu’ils ont témoignéee, soulignant qu’il s’agit d’un grand honneur mais aussi d’une lourde responsabilité.

Trân Câm Tu a affirmé qu’il promouvra constamment son sens des responsabilités et son caractère politique, prenant en héritage et faisant valoir les expériences de ses prédécesseurs pour répondre aux exigences croissantes du Parti et du peuple.

VNA/CVN