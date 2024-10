Le Vietnam veut renforcer sa coopération avec l'Équateur

Lors de cette rencontre, Pham Hùng Tâm a exprimé la volonté du Vietnam d'approfondir ses relations avec la nation sud-américaine.

Le diplomate a souligné l'importance des liens d'amitié entre le Vietnam et l'Équateur, souhaitant intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs du commerce, de l'investissement et des échanges entre habitants. Il a également évoqué le renforcement de la coopération au sein des forums régionaux et internationaux, notamment la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC).

De son côté, Arturo Cabrera-Hidalgo a mis en avant les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Il a souligné que l'Équateur considère le Vietnam comme un partenaire d'importance stratégique dans la région et a fait part de l'intention de son pays d'établir une représentation diplomatique au Vietnam dans un avenir proche.

L'ambassadeur équatorien a souhaité voir le Vietnam et l'Équateur intensifier leur coopération et leur soutien mutuel en vue d'obtenir le statut de membre à part entière de la WCPFC. Il a également partagé des expériences de l'Équateur en matière de coopération dans le domaine de la pêche au thon avec des nations insulaires du Pacifique Sud.

