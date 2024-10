Participation du PM au sommet des BRICS+ : solidarité pour régler les défis communs

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le sommet des 23 et 24 octobre, un événement essentiel dans le cadre de la coopération entre les BRICS et les pays en développement, a réuni les dirigeants des États membres et de plus de 36 pays et territoires invités, dont des pays en développement de divers continents et plusieurs organisations internationales et régionales.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a proposé cinq axes stratégiques pour créer ensemble un monde meilleur et coopératif pour la paix et la prospérité, lors de son discours à la séance plénière du sommet des BRICS+ 2024 à Kazan, en Russie.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné l’importance de la connexion des ressources, de la connexion des infrastructures stratégiques, tant physiques que matérielles, ainsi que la connexion des chaînes d’approvisionnement mondiales, du renforcement des liens entre les peuples à travers la coopération culturelle, l’éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples entre les BRICS et d’autres pays, de la connexion dans la réforme des mécanismes de gouvernance mondiale.

Dans un article publié dans le journal Orientalia Rossica, le Dr Alexander Korolev, de l'École supérieure russe d'économie, a déclaré que la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet des BRICS+ montre la profonde préoccupation du Vietnam pour le processus de développement des BRICS, appréciant le rôle croissant et l'influence des BRICS dans la résolution des problèmes et des défis mondiaux. En même temps, cela montre le respect du Vietnam pour les mécanismes de coopération multilatérale.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays et des organisations internationales ont convenu de donner la priorité à l'augmentation des échanges de délégations à tous les niveaux, au renforcement de la coopération économique, commerciale et d'investissement et ont affirmé leur détermination à travailler ensemble pour ouvrir et élargir la coopération dans des domaines tels que la défense, la sécurité, l’éducation et la formation, le travail, les sciences et technologies, la culture, les échanges entre les peuples et de nouveaux domaines de coopération tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'économie circulaire et l’économie intellectuelle.

Pendant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu 25 activités. En plus de sa participation à des activités dans le cadre du Sommet des BRICS+, il a rencontré plus de 30 chefs de délégations, dirigeants de différents pays et organisations internationales, dont le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, le président Vladimir Poutine, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, les président turc, kazakh, turkmène, biélorusse, ouzbek, le secrétaire général des Nations unies, le président du Conseil d'administration de la Commission économique eurasienne...

En particulier, lors de la rencontre avec le président russe, les deux parties ont échangé de nombreux contenus de coopération approfondie et substantielle, visant à continuer d'approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Fédération de Russie et à se rapprocher du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays d'ici 2025.

Selon le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, les hauts dirigeants des deux pays ont réaffirmé l'amitié traditionnelle de longue date établie par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Fédération de Russie continue de se développer fortement, et devient de plus en plus profond et durable, au profit des peuples des deux pays, contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties sont convenues de développer les relations bilatérales dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transformation verte, de la transformation numérique, de l'éducation et de la formation, de la culture, du tourisme…

Les deux parties ont notamment approuvé un plan de coopération jusqu'en 2030 ; convenu d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale ; de tirer le meilleur parti de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasienne ; de continuer à mettre en œuvre efficacement des projets importants visant à promouvoir la coopération en matière d'investissement, en particulier dans les infrastructures et l'énergie... La Russie continuera d'offrir 1.000 bourses aux étudiants vietnamiens étudiant en Russie.

Ce voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh a démontré le rôle, les contributions et les responsabilités du Vietnam dans les mécanismes multilatéraux, contribuant à continuer à promouvoir et approfondir les coopérations entre le Vietnam et la Russie, et d’autres pays ; à déployer efficacement la ligne diplomatique définie lors du XIIIe Congrès national du Parti ; à continuer à affirmer la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation ; à accroître la confiance, approfondir les relations, les rendre plus pratiques et efficaces, pour la paix, la coopération et le développement de chaque pays, comme dans le monde.

VNA/CVN