Opérations de maintien de la paix de l'ONU

Mise en lumière des contributions des femmes militaires

Le Département des opérations de maintien de la paix du ministère de la Défense du Vietnam et le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) ont organisé, le 25 octobre à Hanoï, un programme d'échange et une exposition de photos sur le thème "Les femmes militaires vietnamiennes dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies".

Photo : Trong Duc/VNA/CVN

Le programme a servi de forum pour partager des expériences et explorer de nouvelles méthodes pour améliorer la compréhension des contributions du personnel militaire féminin aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, augmentant et promouvant ainsi leur participation significative à ces activités.

En outre, il a réaffirmé l'engagement constant du Vietnam envers la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que sa réponse au Plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité.

Près de 100 photos présentées à l'exposition ont été prises par des militaires vietnamiens qui ont participé directement aux missions de maintien de la paix de l'ONU, offrant au public un aperçu de leurs voyages difficiles et significatifs dans des missions lointaines, et servant de preuve vivante du courage, de la résilience et de l'esprit humanitaire des femmes soldats vietnamiennes.

Les photos reflètent le désir de paix de la nation vietnamienne qui a enduré des guerres féroces et comprend l'immense valeur de la paix. Cette aspiration est portée par les femmes soldats vietnamiennes dans la mise en œuvre de leurs missions dans les zones de conflit, contribuant à la construction d'une paix durable, a souligné le colonel Mac Duc Trong, chef adjoint du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix.

L'exposition reste ouverte aux visiteurs jusqu'à la fin du 8 novembre au Musée des femmes vietnamiennes à Hanoï. À ce jour, le ministère de la Défense a envoyé 147 femmes militaires dans des missions de maintien de la paix de l'ONU.

VNA/CVN